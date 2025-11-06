‘Oppo Find X9 Ultra wordt cameramonster én komt naar Europa’

Veel specificaties van de Oppo Find X9 Ultra liggen inmiddels op straat, maar misschien nog wel interessanter: Oppo lijkt het toestel ook buiten China te gaan verkopen. Dat deed het bedrijf niet eerder met een Ultra-telefoon.

‘Specificaties Oppo Find X9 Ultra gelekt’

Chinese smartphonefabrikanten houden hun absolute toptoestellen vaak exclusief voor het thuisland. Alleen Xiaomi brengt zijn Ultra-telefoons de laatste jaren ook consequent uit in Europa. Nu gaat Oppo mogelijk hetzelfde doen.

Volgens lekker Yogesh Brar, doorgaans goed ingelicht, krijgt de Oppo Find X9 Ultra namelijk een wereldwijde release. Het toestel zou aan het einde van het eerste kwartaal van 2026 in de winkels moeten liggen. Dat zou dus rond maart zijn.

Veel specificaties van de Oppo Find X9 Ultra zijn de laatste maanden al gelekt. Het gaat om een nog betere variant van de Find X9 Pro, die sinds kort in Nederland te koop is. De smartphone krijgt een 6,8 inch oled-scherm met een hoge resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. Hij onderscheidt zich onder meer met zijn Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip. Daarmee is het toestel iets sneller dan de Pro, die op een MediaTek Dimensity 9500-processor draait.

De Oppo Find X9 Pro

De Find X9 Ultra krijgt bovendien nog betere camera’s. Zo heeft hij twee telelenzen in plaats van eentje, zodat je lekker ver in kunt zoomen. Helemaal nieuw is de 200 megapixel-hoofdcamera met een grote sensor en een flink dynamisch bereik. Die moet schaduwen en felle lichten nog mooier vastleggen dan oudere camera’s. Er is ook een 50 megapixel-groothoeklens aanwezig én een selfiecamera met diezelfde resolutie.

De batterij beschikt over een capaciteit van rond de 7000 mAh, wat voor een erg goede accuduur moet zorgen. Opladen gaat zowel bedraad (80 watt) als draadloos (50 watt) lekker snel.

Meer over de Oppo Find X9 Pro

Dat de Find X9 Ultra naar Europa komt, wil niet per se zeggen dat je hem straks ook officieel in Nederland kunt kopen. We hopen natuurlijk van wel, maar voorlopig zijn we aangewezen op X9 Pro. Dat is overigens geen straf, want ook dat is al een puik toestel met een enorme batterij en goede camera’s. In onze hands-on lees je meer. Binnenkort publiceren we natuurlijk een uitgebreide review.

Wat de Oppo Find X9 Ultra gaat kosten, mocht hij in onze winkels belanden, kunnen we nog niet zeggen. Goedkoop zal de smartphone in ieder geval niet zijn. De X9 Pro heeft namelijk al een adviesprijs van 1299 euro.

