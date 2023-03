‘Oppo en OnePlus stoppen met verkoop smartphones in Nederland’ – update

Oppo en OnePlus stoppen mogelijk met de verkoop van smartphones in Nederland. De fabrikanten lijken zich op andere markten te gaan richten.

UPDATE 14.32 uur: Oppo komt met een officieel statement over het nieuws. Je leest de reactie van het bedrijf hieronder:

OPPO is niet van plan om zich terug te trekken uit de Nederlandse markt en blijft zich inzetten voor alle bestaande Europese markten. We hadden een goede start in 2023 met succesvolle lanceringen van verschillende producten in Europa en hebben een line-up van aankomende producten voor de rest van het jaar. OPPO zal blijven doorgaan met het leveren van meer innovatieve producten en de beste service voor gebruikers in de toekomst.

Een woordvoerder van OnePlus kwam met onderstaande Engelstalige statement:

OPPO and OnePlus are committed to all the existing European markets and the UK. We had a great start in 2023 with the successful launches of several products in Europe and have a line-up of upcoming products for the rest of the year. As always, OPPO and OnePlus will continue to provide more innovative products and the best-in-class service for users moving forward.

OnePlus en Oppo verdwijnen uit Nederland

Volgens smartphone-insider Max Jambor, die het nieuws deelt op Twitter, stoppen Oppo en OnePlus met hun smartphoneverkoop in Nederland. In een tweet geeft de bron aan dat de fabrikanten uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en ook Nederland verdwijnen. Een officieel statement zou snel moeten volgen. OnePlus en Oppo hebben hetzelfde moederbedrijf: BBK Electronics.

Dat is opvallend, want OnePlus bracht onlangs de OnePlus 11 uit in Nederland en heeft voor begin april een nieuw evenement op de planning staan. Op 4 april kondigt het bedrijf dan de Nord CE 3 Lite aan, een betaalbare telefoon. Ook de Nord Buds 2, de nieuwste draadloze oordopjes van het bedrijf, zien dan het levenslicht.

De OnePlus 11 en Buds Pro 2

Toch komt het nieuws niet helemaal uit de lucht vallen. Oppo kondigde vorige week de Find X6-smartphones aan, maar liet toen ook direct weten dat deze toestellen niet buiten China worden uitgebracht. Ook hanteert Oppo een nieuwe strategie voor 2023. Een woordvoerder liet onlangs aan Android Planet weten dat het bedrijf zich vooral richt op Reno- en -A-smartphones, en high-end toestellen achterwege laat.

Waarom?

Het is niet helemaal duidelijk waarom Oppo en OnePlus stoppen met de verkoop van smartphones in Nederland. Vermoedelijk is het voor de fabrikanten steeds moeilijker om in Europa winstgevend te zijn. In Duitsland zijn Oppo en OnePlus overigens al een tijdje niet meer actief, nadat de merken een rechtszaak verloren van Nokia over 4G- en 5G-patenten.

We hebben bij beide fabrikanten navraag gedaan met de vraag of het gerucht klopt. Zodra we meer weten, werken we dit artikel bij met nieuwe informatie. Houd onze website dus in de gaten. Een woordvoerder van OnePlus laat weten dat het bedrijf momenteel werkt aan een officieel statement.

