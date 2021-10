Eigen smartphone-chips zijn in: ook Oppo werkt aan zelfontworpen SoC

Steeds meer smartphone-fabrikanten wijden zich aan het ontwikkelen van eigen chips. Na Apple, Google, Samsung en Huawei lijkt nu ook Oppo te werken aan een eigen chip.

Lees verder na de advertentie.

‘Oppo werkt aan 3nm-chip voor smartphones’

Oppo ontwikkelt een eigen 3nm-chip voor haar smartphones. Dat meldt betrouwbare bron Nikkei Asia. De eerste Oppo-SoC wordt ergens tussen 2023 en 2024 verwacht. De chip, die volgens een gelekte patentaanvraag uit 2019 de ‘Oppo M1’ zal heten, is gebaseerd op het 3nm-proces van TSMC. Dit is dezelfde chip-fabrikant die de processors van de iPhone produceert.

De eerdergenoemde patentaanvraag leek een aantal jaar geleden al te wijzen op een eigen chip van de Chinese fabrikant. Oppo heeft na 2019 extra vaart achter de ontwikkeling van de chip gezet. Dit komt naar verluidt omdat Huawei destijds te maken kreeg met de beruchte, welbekende Amerikaanse sancties. Omdat Huawei de wind van voren kreeg (en nog steeds krijgt), zag Oppo een kans.

Oppo is momenteel de op drie na grootste smartphone-maker ter wereld. Een interne SoC zou de fabrikant meer controle geven over de werking en mogelijkheden van haar smartphones. Ook zou het de afhankelijkheid van chipmakers zoals Qualcomm en MediaTek verminderen.

Eigen chips zijn in de mode

Fabrikanten kiezen steeds vaker voor eigen chips. Onlangs kwam Google nog met de Pixel 6 – de eerste smartphone met Google’s eigen Tensor-chip. De Google Tensor brengt allerlei voordelen met zich mee. Zo gaat de beveiliging een stap omhoog, is de accuduur langer en krijgt machine learning een nieuwe dimensie.

Daarnaast zorgen de aanhoudende chiptekorten voor veel stress in de smartphone-industrie. Fabrikanten willen meer controle over de werking van hun apparaten, maar ook over de levering van hun chips. Wat ons betreft is de overstap naar eigen chips dan ook een positieve ontwikkeling. Een win-win-situatie; beter voor de consument én de fabrikant.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Android-nieuws? Schrijf je dan even in voor de Android Planet nieuwsbrief, download de Android Planet-app of volg ons natuurlijk makkelijk en snel via Instagram of Facebook.