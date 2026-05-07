Oppo lanceert nieuwe tablet, watch en oordopjes: nu al te koop

Oppo komt met drie gadgets die in de hele Benelux direct verkrijgbaar zijn. Het gaat om de Oppo Pad 5, Watch S en Enco Clip 2. Maak snel kennis met deze drie lanceringen.

Oppo Pad 5: groot scherm is lief voor de ogen

Oppo heeft zijn portfolio uitgebreid met drie nieuwe apparaten. Allereerst is er nu een grote tablet te koop met de naam Pad 5. De tablet heeft een 12,1 inch-scherm van 2.8K. De 7:5 beeldverhouding doet denken aan een boek. Daarmee moet de Pad 5 zeer geschikt zijn om media te streamen, te werken of te lezen. De focus ligt duidelijk op lange sessies met de tablet.

Zo is er een ingebouwde Intelligent Eye Care-functie die moet zorgen voor minder vermoeide ogen. De optionele Pastel-modus met zachtere kleuren zou extra visueel comfort bieden. Een ander bewijs dat Oppo heeft ingezet op een tablet om lang mee te kunnen doen, is de accu van 10050 mAh met een standbytijd van 60 dagen.

Voor extra productiviteit heb je de optie om de Pencil 2R aan te schaffen. Deze stylus met allerlei AI-functies kost 39,90 euro. De Oppo Pad 5 zelf heeft een adviesprijs van 399 euro.

Oppo Watch S: voor de sporter die weinig wil laden

Gaan we door met De Watch S. DIt is het nieuwste slimme horloge van Oppo. De instap-smartwatch heeft een roestvrijstalen behuizing van 8,9 millimeter dik. Daarmee komt het totale gewicht op 35 gram. Het is bedoeld voor de actieveling die naast het bijhouden van sportsessies ook meer inzicht wil in zijn of haar slaap en gezondheid.

De Oppo Watch S bevat meer dan honderd trainingsmodi en tracking voor twaalf sporten, waaronder badminton en tennis. Met IP68-stof- en waterbestendigheid en een 5ATM-waterbestendigheidsclassificatie behoren zwemmen en snorkelen ook tot de mogelijkheden. Uiteraard komen ook hardlopers aan hun trekken, met dual-band gps voor nauwkeurige positionering.

Sensoren in het horloge verzamelen lichaamsgegevens voor metingen en analyses. Interessant is het 60-seconden Wellness-overzicht, dat met één druk op de knop tien gezondheidsindicatoren (waaronder hartslag, slaapscore en stressniveau) bundelt. Zo snel als je dit overzicht gemaakt hebt, zo langzaam gaat de Watch S leeg.

Volgens Oppo garandeert de 330 mAh-batterij in het klokje tien volle dagen op één lading. Daarnaast zou tien minuten laden genoeg moeten zijn voor een volledige dag gebruik. De Oppo Watch S heeft een adviesprijs van 199 euro.

Oppo Enco Clip 2: lichte open-ear oordopjes

We sluiten af met de Enco Clip 2. Deze nieuwe oordopjes van Oppo wegen slechts 5,2 gram per oortje. Dit lage gewicht maakt het prettig om de oortjes lang achter elkaar te dragen. De vormgeheugen boog van nikkel en titanium moet zorgen dat de oortjes stevig aan vrijwel iedere vorm oor blijven zitten.

Om de Enco Clip 2 te optimaliseren, heeft Oppo samengewerkt met de Deense audiopionier Dynaudio. DIt zou voor beter geluid moeten zorgen, met ”een weergave die doet denken aan live muziekoptredens”, aldus de fabrikant.

De zogenaamde Dipole Sound Field Technology in de oordopjes kan geluidslekkage minimaliseren. Dit maakt meeluisteren door anderen om je heen een stuk moeilijker, wat je privacy ten goede komt. Met AI-gestuurde ruisonderdrukking zet Oppo in op heldere en stabiele gesprekken in drukkere omgevingen.

Intuïtieve gebaren moeten voor extra gebruiksgemak zorgen, zoals het activeren van de spraakassistent of het openen van Spotify zonder je handen te gebruiken. De Oppo Enco Clip 2 heeft een adviesprijs van 179 euro.

Goed om te weten: de drie devices zijn tegelijk geïntroduceerd met de Oppo Find X9 Ultra, die vanaf nu verkrijgbaar is in de kleuren Tundra Umber (grijsgroen) en Canyon Orange (oranje) voor een adviesprijs van 1699 euro.