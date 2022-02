‘Dit is de Oppo Pad: de eerste tablet van het bedrijf’

Op 24 februari onthult Oppo zijn Find X5-serie. Naast drie nieuwe smartphones verwachten we nog meer nieuwe apparatuur te gaan zien. De afgelopen dagen is er ook het één en ander gelekt over de Oppo Pad, de eerste tablet van het bedrijf.

Gerucht: Oppo Pad specificaties op een rij

Later deze week is het tijd voor een groots evenement van Oppo. We verwachten verschillende smartphones te gaan zien, maar daar blijft het niet bij. Volgens geruchten komt het bedrijf met nieuwe draadloze oordopjes, maar wil het ook een tablet onthullen.

Van die zogenaamde ‘Oppo Pad’ doen geruchten al even de ronde, maar nu is er meer informatie verschenen. Zo krijgt het scherm een grootte van 10,95 inch en is er gekozen voor een lcd-paneel. Dat heeft een hoge resolutie van 2560 bij 1600 pixels en ververst maximaal 120 keer per seconde. Dat alles heeft veel weg van de nieuwe Samsung Galaxy Tab S8.

Het bedrijf kiest voor de snelle Snapdragon 870-chipset van Qualcomm. Die biedt krachtige prestaties, waardoor multitasken of het spelen van een zware game geen enkel probleem is. Er komen varianten op de markt met 6GB of 8GB werkgeheugen. De accu heeft een capaciteit van 8360 mAh en opladen gaat met maximaal 33 Watt.

Op de achterzijde is een 13 megapixel-camera aanwezig en selfies maak je van maximaal 8 megapixel. Er zijn vier speakers aan boord en het apparaat wordt geleverd met een stylus. Tot slot is de tablet zo’n 7 millimeter dik en weegt ‘ie zo’n 510 gram.

Over de software is nog niks genoemd. We hopen dat het bedrijf kiest voor het nieuwste Android 12 en niet voor het oudere Android 11. Daaroverheen zal de eigen ColorOS-schil liggen, die we kennen van hun smartphones. Die skin zorgt voor een heel ander uiterlijk en voegt verschillende eigen applicaties toe.

Onthulling op 24 februari?

We gaan er vanuit dat we de nieuwe tablet gaan zien op 24 februari. Op die dag gaan we namelijk ook kennismaken met de Oppo Find X5 Lite, Find X5 en Oppo Find X5 Pro. Via een livestream kun je meekijken op donderdag 24 februari vanaf 12.00.

Het team van Android Planet is natuurlijk paraat en doet verslag van alle onthullingen. Geen enkel nieuwtje missen? Houd de website dan in de gaten en download onze gratis app. Volg ons tot slot ook nog even op Facebook en Instagram!

