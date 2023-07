Oppo Reno 10-serie al te koop in Nederland vanaf 439 euro

Eind mei werden de Oppo Reno 10 en 10 Pro al gepresenteerd in thuisland China, maar het is wachten op de Europese lancering. Die lijkt nu wel heel dichtbij, want beide smartphones zijn nu verkrijgbaar bij een Nederlandse webwinkel.

Oppo Reno 10 kopen kan nu al in Nederland

Wanneer de Europese onthulling voor de Oppo Reno 10 en Oppo Reno 10 Pro plaatsvindt is nog de vraag, maar beide toestellen zijn nu al te koop. Android Planet heeft beide smartphones gespot bij Proshop. Ook de Reno 10 Pro Plus is al op de website te vinden. Dit toestel is echter ‘uitverkocht’ en heeft (nog) geen prijs.

De Reno 10 met 256GB interne opslag is te bestellen in het grijs en blauw en kost 439 euro. De Reno 10 Pro is verkrijgbaar in het paars en grijs en kost 549 euro. De levertijd bedraagt twee tot drie dagen, waardoor het erop lijkt dat de officiële onthulling snel zal plaatsvinden. Uiteraard houden we je daarvan op de hoogte.

Meer over de Oppo Reno 10-serie

De Oppo Reno 10 Pro is de meest krachtige van het verkrijgbare duo. We zien een groot en kleurrijk amoled-scherm van 6,74 inch met een resolutie van 2772 bij 1240 pixels. De pixels daarvan verversen maximaal 120 keer per seconde en de helderheid is prima in orde, zo kun je ‘t scherm ook in zonlicht makkelijk aflezen.

Er is gekozen voor een MediaTek Dimensity 8200-processor en een accu van 4600 mAh. Opladen gaat met maximaal 100 Watt en in het scherm is een 32 megapixel-selfiecamera geplaatst. Op de achterzijde zijn drie lenzen aanwezig. Zo schiet je foto’s met de 50 megapixel-hoofdcamera, kun je inzoomen met de telelens en meer op beeld vastleggen met de 8 megapixel-groothoeklens.

Het toestel draait op Android 13 en daaroverheen ligt de eigen ColorOS-schil van Oppo. In de toekomst krijgt het toestel twee grote Android-updates en drie jaar beveiligingspatches.

De Reno 10 is uitgerust met minder krachtige hardware. Zo zien we een minder snelle processor van MediaTek. In totaal zijn er ook vier camera’s aan boord, waaronder de primaire met een 64 megapixel-sensor. Opladen van de 5000 mAh-accu gaat met maximaal 67 Watt.

