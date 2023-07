Officieel: Oppo Reno 10 (Pro) naar Nederland vanaf 509 euro

Oppo heeft de Reno 10 en Reno 10 Pro officieel aangekondigd voor de Nederlandse markt. De stijlvolle middenklassers laden snel op, maar zijn gezien de bescheiden processoren wel behoorlijk aan de prijs.

Oppo kondigt Reno 10 en Reno 10 Pro officieel aan

Vanaf 24 juli zijn de Oppo Reno 10 en Reno 10 Pro officieel te koop in Nederland. Dat heeft de fabrikant zelf bekendgemaakt. Het gaat om middenklassers met een fraai design, maar relatief trage hardware. In China bracht Oppo ook de snellere Reno 10 Pro Plus uit, maar die hoeven we hier helaas niet te verwachten.

De adviesprijs van de Oppo Reno 10 Pro bedraagt 659 euro. Daarvoor krijg je een 6,7 inch-oled-scherm met full-hd-resolutie en een ververssnelheid van 120Hz. De maximale helderheid ligt op 950 nits. Het toestel draait op een Snapdragon 778G-chip met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

We hebben tijdens de presentatie al even met het toestel kunnen spelen. Hoewel hij best rap aanvoelt, vinden we het eigenaardig dat Oppo voor deze processor kiest. Die is namelijk al ruim twee jaar oud en zat bijvoorbeeld ook in de Samsung Galaxy A52s uit 2021. Dagelijkse taken als appen en mailen gaan hem nog altijd prima af, maar met veeleisende games krijgt hij het waarschijnlijk een stuk moeilijker.

De Reno 10 Pro heeft een accucapaciteit van 4600 mAh. Je laadt de batterij op met maximaal 80 Watt. De adapter zit gewoon in de doos en heeft 28 minuten nodig om het toestel volledig te vullen. Oppo claimt dat de accu dankzij de ‘Battery Health Engine’ 1600 keer opgeladen kan worden en dan nog steeds 80 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit over heeft. Dat is bij de meeste andere smartphones 800 keer.

Fraai ontwerp, vier camera’s

Hoewel we onze twijfels hebben bij de gekozen chip, is het ontwerp van de Reno 10 Pro absoluut fraai. De schermranden zijn lekker dun en het toestel voelt erg licht aan. Ook het camera-eiland heeft een sjieke vorm met daarin drie lenzen. Naast de 50 megapixel-hoofdcamera gaat het om een 8 megapixel-groothoeklens en een 32 megapixel-telecamera waarmee je 2x inzoomt.

Vooral op die laatste lens is Oppo erg trots. Hij heeft een brandpuntafstand van 46 millimeter, wat dicht in de buurt komt van de klassieke 50 millimeter-lens die veel voor straatfotografie wordt gebruikt. Ook zou de camera zich goed lenen voor portretten.

Oppo Reno 10: Iets minder goed, iets minder duur

De gewone Reno 10 heeft een adviesprijs van 509 euro. Het scherm en ontwerp zijn identiek aan zijn duurdere broertje, maar hij draait op een MediaTek Dimensity 7050-chip. Uit tests blijkt dat deze bijna net zo snel is als de Snapdragon 778G uit de duurdere Pro. Je krijgt weer 256GB opslagruimte, maar ‘slechts’ 8GB RAM.

De batterij is met 5000 mAh opvallend genoeg groter, maar laadt met 67 Watt wel iets trager op. Je hebt daardoor zo’n 47 minuten nodig voor een volledige laadbeurt. Je mag er weer op rekenen dat de batterij na 1600 keer opladen nog over 80 procent van zijn originele capaciteit beschikt.

De 32 megapixel-telecamera en 8 megapixel-groothoeklens zijn gelijk aan die van de Reno 10 Pro. De hoofdcamera is wel anders. Die heeft een hogere resolutie van 64 megapixel, maar een minder grote sensor. Ook ontbreekt optische beeldstabilisatie, wat jammer is.

Softwarebeleid

Zowel de Oppo Reno 10 als Reno 10 Pro zijn in Nederland verkrijgbaar in slechts één kleur: zilvergrijs. De telefoons draaien uit de doos op Android 13 met daaroverheen de ColorOS 13.1-skin van Oppo zelf. Ze krijgen twee upgrades naar Android 14 en 15. Verder mag je drie jaar lang beveiligingspatches verwachten. Dat is redelijk, maar concurrenten als Samsung, Google en OnePlus ondersteunen hun toestellen veel langer.

Bij aankoop van de Reno 10 krijg je tot 4 september overigens Oppo Enco Air 2 Pro-oordopjes ter waarde van 79 euro cadeau. Wanneer je de Reno 10 Pro aanschaft, ontvang je gratis Enco Free 2-dopjes ter waarde van 99 euro.

Binnenkort lees je op Android Planet een uitgebreide review van de Oppo Reno 10 Pro.

