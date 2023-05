Oppo Reno 10 Pro (Plus) officieel: grote schermen, snel opladen

Oppo heeft de Reno 10 Pro en Reno 10 Pro Plus officieel gepresenteerd. Het gaat om smartphones die tegen het high-end segment aanschurken. Ze hebben bijvoorbeeld grote oled-schermen en laden razendsnel op. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oppo kondigt Reno 10 Pro (Plus) officieel aan

De Oppo Reno 10 Pro én Oppo Reno 10 Pro Plus zijn officieel gelanceerd in China. Beide toestellen hebben een groot 6,74 inch-oled-scherm met gebogen randen en een hoge resolutie van 2772 bij 1240 pixels. Het display biedt verder een verversingsnelheid van 120Hz voor soepele beelden en een maximale helderheid van 1400 nits. Daarmee kun je hem ook in de zon prima aflezen.

Aan de binnenkant vinden we wat verschillen. De goedkopere Reno 10 Pro draait op een MediaTek Dimensity 8200-chip. Dat is een behoorlijk rappe processor, die volgens geruchten ook in de OnePlus Nord 3 zit. De Pro Plus heeft een nog snellere Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip aan boord, die we onder meer kennen van de Samsung Galaxy Z Fold 4.

Beide smartphones hebben een 32 megapixel-selfiecamera en laden met 100 Watt razendsnel op. De Reno 10 Pro beschikt over een 4600 mAh-accu, die van de Pro Plus is 100 mAh groter.

Oppo Reno 10 Pro

Op de achterkant treffen we drie lenzen aan. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera en groothoeklens van 8 megapixel. De derde camera van de Reno 10 Pro is een 32 megapixel-telelens waarmee je 2x inzoomt. De Pro Plus heeft een 64 megapixel-telecamera die het beeld 3x dichterbij haalt. Daarmee zou je bovendien tot 120x digitaal kunnen inzoomen, al neemt de kwaliteit dan waarschijnlijk snel af.

De toestellen draaien op Android 13 met daaroverheen Oppo‘s eigen ColorOS-skin. Die past het uiterlijk aan en voegt functies toe. Vermoedelijk ontvangen de telefoons twee versie-upgrades, naar Android 14 en 15, en drie jaar lang beveiligingspatches om hackers buiten de deur te houden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prijzen en verkrijgbaarheid

Oppo bracht zijn absolute vlaggenschip van 2023, de Find X6 Pro, niet officieel uit in Europa. Dat geldt vermoedelijk wél voor de Reno 10 Pro en Reno 10 Pro Plus. Volgens GizmoChina zouden ze ergens in de zomer wereldwijd op de markt moeten komen. We hebben Oppo gevraagd of en wanneer we ze in de Nederlandse winkels mogen verwachten. Dat is op dit moment nog niet duidelijk, zo laat een woordvoerder weten aan Android Planet.

De goedkoopste versie van de Reno 10 Pro kost in China omgerekend 465 euro. Daarvoor krijg je 16GB RAM en 256GB opslag. De meest voordelige variant van de Oppo Reno 10 Pro Plus, met diezelfde specificaties, heeft een prijskaartje van 510 euro. In Nederland zullen ze ongetwijfeld een stuk duurder zijn. De Oppo Reno 8 Pro had bij ons bijvoorbeeld een adviesprijs van 749 euro.

Niks missen over het laatste Oppo-nieuws? Houd de website dan in de gaten of volg ons natuurlijk via Google Nieuws! Uiteraard vind je ons ook op social media waaronder Twitter, Facebook en Instagram.

Lees het laatste nieuws over Oppo: