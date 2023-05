‘Oppo Reno 10 Pro-renders tonen nieuw ovaal camera-eiland’

Er zijn afbeeldingen gelekt van de Oppo Reno 10 Pro. Zo weten we meer over het ontwerp van de nog niet uitgebrachte smartphone. Lees hier alles over de renders en bekijk ze in hoge resolutie.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oppo Reno 10 Pro met drie lenzen achterop

De Oppo Reno 10 Pro is nog niet officieel aangekondigd, maar er gaan al een tijd geruchten rond. Zo wisten we in februari de vermeende specificaties op papier, maar nu is de smartphone ook te zien. MySmartPrice publiceert de digitale afbeeldingen in samenwerking met lekker OnLeaks. Het gaat om meerdere renders van het toestel.

Op de renders is de smartphone van alle kanten te zien. Wat meteen opvalt is het nieuwe camera-eiland. Dit eiland is namelijk in een ovale vorm ontworpen in tegenstelling tot zijn voorganger – de Reno 9 Pro – die een meer vierkant eiland had. In het camera-eiland zijn drie lenzen te vinden, samen met de led-flitser. Het camera-eiland steekt uit van de achterkant, die overigens van matglas lijkt te zijn.

Aan de voorkant van de smartphone zien we het scherm. Dit is zo’n 6,7 inch groot, sluit aan de zijkanten nauw aan en rondt af. Aan de boven- en onderkant van het scherm is een smalle rand te vinden. De selfiecamera zit wederom in het display verwerkt. Deze is centraal geplaatst.

De aan/uit-knop zit aan de rechter zijkant van de smartphone, samen met de volumeregelaars. Er zijn stereospeakers aanwezig met de ene boven het scherm en de ander onderop de smartphone. Daarnaast is de usb-c-poort te vinden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verwachte specificaties van de Oppo Reno 10 Pro

Naast de gelekte afbeeldingen speculeren lekkers ook flink over de specificaties van de Oppo Reno 10 Pro. Naar verluidt ligt er een Dimensity 8200-chip onder de motorkap. Er is 16GB aan werkgeheugen aan boord en 512GB aan opslagruimte. Flinke specificaties dus. De batterij heeft een grootte van 4700 mAh en zou met 100 Watt snelladen.

De set camera’s op de achterkant bestaat uit een 50-megapixel hoofdcamera, een groothoekcamera met 8 megapixel en 64-megapixel periscooplens. Met die laatste zoom je extra ver in zonder kwaliteit te verliezen.

Beschikbaarheid in Nederland

De Oppo Reno 10-serie is nog niet officieel aangekondigd, maar bestaat waarschijnlijk uit drie modellen: de Oppo Reno 10, Reno 10 Pro en Reno 10 Pro Plus. De voorgangers van deze smartphones werden eind 2022 aangekondigd, maar kwamen niet naar Nederland. Het meest recente Oppo-model dat op de Nederlandse markt verkrijgbaar is, is de Reno 8 Pro.

Vind jij de Reno 10 Pro er mooi uitzien en hoop je dat ‘ie naar Nederland komt? Laat het weten in de reacties hieronder. Voeg ons toe aan je Google Nieuws-overzicht om geen Android-nieuws te missen.

Check het laatste Oppo-nieuws: