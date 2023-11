Oppo Reno 11 (Pro) komt eraan: dit weten we al

Op 23 november vindt in China de aankondiging van de Oppo Reno 11 en Reno 11 Pro plaats. Dat heeft het bedrijf zelf aangekondigd. Veel informatie over de toestellen is inmiddels bekend.

Aankondiging Oppo Reno 11 (Pro) op 23 november

In Nederland zijn de Oppo Reno 10 en Reno 10 Pro pas sinds afgelopen zomer verkrijgbaar. Toch staan hun opvolgers al te trappelen. De aankondiging van de Oppo Reno 11 en Reno 11 Pro vindt namelijk plaats op 23 november aanstaande. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt op het Chinese sociale medium Weibo.

Veel specificaties van de smartphones zijn al gelekt. Zo draait de gewone Oppo Reno 11 volgens 91Mobiles op een MediaTek Dimensity 8200, terwijl de Pro-variant een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor aan boord heeft. Dat zijn rappe, maar wel al iets oudere chips.

De Reno-serie staat dan ook niet zozeer bekend om de high-end hardware, maar om de looks. Ook de nieuwe toestellen lijken weer een fraai uiterlijk te hebben, met onder meer een textuur op de achterkant en een bijzonder camera-eiland. De Reno 11 Pro zou een 50 megapixel-hoofdcamera hebben, naast een 8 megapixel-groothoeklens en een 32 megapixel-telelens waarmee je het beeld 2x dichterbij haalt.

Met die laatste lens kun je volgens Oppo ‘professionele’ portretten schieten. Wat dat precies betekent, moeten we nog even afwachten. De normale Reno 11 heeft waarschijnlijk dezelfde groothoek- en telelens, maar een minder goede hoofdcamera.

We denken dat beide smartphones een oled-scherm van rond de 6,7 inch hebben met een hoge ververssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. De Reno 11 heeft volgens geruchten een batterij van 4800 mAh die je met 67 Watt oplaadt. De accu van de Reno 11 Pro is met 4700 mAh iets kleiner, maar laadt met 80 Watt juist sneller op.

Releasedatum in Nederland nog niet bekend

Dit jaar bracht Oppo de high-end Find X6 Pro niet naar Europa. Daardoor is de Reno 10 Pro de beste smartphone die je hier van het merk kunt kopen. We verwachten dat ook de Oppo Reno 11 en Reno 11 Pro de oversteek naar Nederland maken, maar wanneer precies is onduidelijk. Dat kan nog wel een aantal maanden duren.

De Oppo Reno 10 Pro had een adviesprijs van 659 euro. Inmiddels haal je hem voor € 499,- in huis. In onze review van het toestel prezen we het uiterlijk, maar waren we kritisch op de verouderde hardware. Hieronder lees je alvast een deel van de conclusie:

Vorm over functie. Zo kun je de Oppo Reno 10 Pro het best omschrijven. De eerste indruk van het toestel is erg goed, want het ontwerp en scherm zijn prima. Als je wat beter gaat kijken, blijkt de smartphone helaas niet zo high-end als gehoopt.

Vooral de Snapdragon 778-chip is een teleurstelling. Die is een stuk trager dan de processor van zijn directe voorganger én die van zijn voornaamste concurrenten. Daarnaast heeft de Reno 10 Pro geen stereospeakers meer en moet hij het stellen zonder officiële IP-rating.

