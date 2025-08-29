Oppo introduceert Reno 14-serie: grote batterijen en veel AI

Oppo heeft zijn Reno 14-serie officieel aangekondigd. Die bestaat uit drie smartphones met grote accu’s en veel AI-functies. De hardware zelf is relatief bescheiden.

Oppo Reno 14-serie officieel

Nu Oppo de Reno 14-serie officieel uit de doeken heeft gedaan, kunnen we de drie telefoons met elkaar vergelijken. Het topmodel is de normale Reno 14, met een 6,59 inch-oled-scherm (2760 bij 1256 pixels) dat een helderheid van maximaal 1200 nits haalt. De ververssnelheid ligt op 120Hz voor soepele beelden.

Kloppend hart is de MediaTek Dimensity 8350-chip, een snelle subtopper die echter ook al in de Oppo Reno 13 zat. Oppo zorgt voor 12GB werkgeheugen en 256 of 512GB opslag. Grotere ‘vapor chambers’ moeten ervoor zorgen dat je langer kunt gamen zonder dat de telefoons oververhit raken.

Nieuw is de 50 megapixel-telelens waarmee je 3,5x inzoomt. Die voegt zich bij de bestaande 50 megapixel-hoofcamera van de Reno 13 en zijn 8 megapixel-groothoeklens. Het toestel is IP68- en IP69-gecertificeerd, zodat je ook in de stromende regen kunt fotograferen.

Verder heeft de Oppo Reno 14 een grotere batterij van 6000 mAh, die je met 80 watt lekker snel kunt opladen. Draadloos laden behoort niet tot de mogelijkheden.

De Oppo Reno 14 met 256GB opslag heeft een adviesprijs van 599 euro. Voor 649 euro koop je de variant met 512GB.

Oppo Reno 14F en 14 FS zijn goedkoper

Naast de normale Reno 14 zijn ook de Reno 14F en 14 FS vanaf vandaag officieel verkrijgbaar. Deze telefoons lijken sterk op elkaar. Ze hebben oled-schermen van 6,57 inch (2372 bij 1080 pixels) met eveneens een ververssnelheid van 120Hz.

De Reno 14F draait op een bescheiden Snapdragon 6 Gen 1-chip, wat hem vooral geschikt maakt voor simpele taken als appen en streamen. Dat hou je wel lekker lang vol, want ook de 14F beschikt over een accu van 6000 mAh. Die laadt met 45 watt een stukje trager op dan de duurdere Reno 14.

Achterop vinden we weer een 50 megapixel-hoofdcamera en een 8 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes. Een telelens ontbreekt. In plaats daarvan krijg je een vrij nutteloze 2 megapixel-macrolens voor close-ups van bijvoorbeeld bloemen en planten. Selfies hebben een resolutie van 32 megapixel.

Het enige verschil tussen de Reno 14F en de 14S lijkt de opslag te zijn. De 14F beschikt over 256GB, terwijl de FS 512GB aan boord heeft. De telefoons hebben een adviesprijs van respectievelijk 399 en 449 euro.

Oppo zet met de Reno 14 stevig in op kunstmatige intelligentie. Dankzij AI Flash Photography en een drievoudig flitssysteem moeten foto’s tot 10 keer helderder zijn dan voorheen. Bovendien zouden ook onderwerpen die je met de telelens vastlegt goed verlicht zijn.

AI Recompose kan automatisch de compositie van je foto aanpassen, net zoals bijvoorbeeld Google dat doet met zijn Pixel-telefoons. AI Erase stelt je in staat om ongewenste objecten uit je kiekjes te verwijderen. Daarnaast bieden de nieuwe Reno’s functies als AI Mind Space, waarmee je belangrijke info als telefoonnummers en hotelreserveringen eenvoudig op één plek opslaat.

Alle telefoons uit de Reno 14-serie draaien uit de doos op Android 15, met daaroverheen de ColorOS 15-schil van Oppo. Ze krijgen vijf grote Android-upgrades en ontvangen zes jaar lang beveiligingspatches.

