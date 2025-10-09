‘Oppo Reno 15 Pro Max is luxe subtopper met 200 megapixel-camera’

Oppo werkt aan een nieuwe telg in zijn Reno-familie, die boven de bestaande modellen geplaatst wordt. De belangrijkste specificaties van deze Oppo Reno 15 Pro Max liggen nu op straat.

‘Specificaties Oppo Reno 15 Pro Max gelekt’

We associëren de naam ‘Pro Max’ meestal met Apple, maar Android-fabrikanten beginnen hem over te nemen. Xiaomi lanceerde recent zijn 17 Pro Max en ook Oppo lijkt ermee aan de haal te gaan. Smartprix meldt dat het bedrijf binnenkort de Oppo Reno 15 Pro Max uitbrengt en wist ook de belangrijkste specificaties te achterhalen.

Het gaat om een luxe subtopper met een groot en volledig vlak 6,78 inch-scherm. Dat heeft een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. Het betreft een ltpo-paneel dat ook kan terugschakelen naar 1Hz om de batterij te sparen. De chip is een MediaTek Dimensity 9400, die eveneens in de Oppo Find X8 Pro zit. Hij is inmiddels opgevolgd door de Dimensity 9500, maar blijft razendsnel.

De Oppo Reno 14

De Reno 15 Pro Max zou een grote batterij van minimaal 6500 mAh krijgen. Oppo kiest daarnaast voor een 200 megapixel-hoofdcamera, die een nieuwe sensor van Samsung gebruikt. Wijdere plaatjes schiet je met de groothoeklens en er is ook een 50 megapixel-telelens aanwezig waarmee je een stukje in kunt zoomen.

Meer over de Oppo Reno 15-serie

De hele Reno 15-serie bestaat volgens Smartprix uit drie verschillende smartphones: de gewone Reno 15, de Reno 15 Pro en dus de Pro Max. Of die allemaal naar Nederland komen, is overigens niet zeker. Zo kun je de Reno 14 hier wel kopen, maar de Reno 14 Pro juist niet.

Zelfs als ze wel de oversteek naar ons kikkerlandje maken, kan het nog wel even duren voor de Reno 15-familie in de winkels ligt. De Reno 14 verscheen hier namelijk pas in augustus. Oppo ververst zijn Reno’s doorgaans twee keer per jaar.

Op 16 oktober presenteert Oppo eerst zijn Find X9-serie. Dat zijn échte high-end smartphones, waarvan er vermoedelijk minstens eentje naar Nederland komt.

