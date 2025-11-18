‘Deze nieuwe middenklasser van Oppo komt ook naar Nederland’

Oppo heeft in China een middenklasser gelanceerd met degelijke specificaties en we verwachten dat ‘ie ook naar Nederland komt.

Oppo Reno 15 (Pro) officieel in China

Net als sommige andere Chinese smartphonefabrikanten brengt Oppo zijn telefoons vrijwel altijd eerst uit in het thuisland. Na een aantal maanden komt een smartphone dan (soms met iets andere specificaties) wereldwijd uit. Dat is ook het geval met de Reno-serie, waarvan de fabrikant deze week de vijftiende generatie heeft aangekondigd in China.

De Oppo Reno 15 Pro is het topmodel met scherm van 6,78 inch, 1,5K-resolutie en een piekhelderheid van 3600 nits. Achterop heeft ‘ie drie camera’s met een 200 megapixel-hoofdcamera en de groothoek- en telelens hebben 50 megapixel. De batterij heeft een indrukwekkende grootte van 6500 mAh en laadt met maximaal 80 watt op.

De reguliere Reno 15 is kleiner met een scherm van 6,3 inch, maar met dezelfde helderheid en 120Hz-ververssnelheid. De instapper heeft dezelfde camera’s achterop en een accu van 6200 mAh, die ook met 80 watt oplaadt. Beide toestellen draaien op de MediaTek Dimensity 8450-chip en hebben Android 16 aan boord.

Oppo Reno 15-serie volgend jaar in Nederland

Oppo heeft nog niet aangekondigd of en wanneer de Reno 15 naar Nederland komt, maar wij hebben er alle vertrouwen in. Waar de fabrikant in het verleden enkel de even generaties (Reno 8, Reno 10, Reno 12) naar Nederland bracht en de oneven modellen oversloeg, heeft het dit jaar ook de Reno 13 officieel in Nederland gelanceerd.

Wanneer de Oppo Reno 15 hier uitkomt, blijft pure speculatie. De Reno 13 lanceerde op 25 november 2024 in China en drie maanden later kwam hij naar Nederland. Met die wetenschap verwachten we dat de Oppo Reno 15 en Reno 15 Pro in februari 2026 hier worden gelanceerd.

Hoeveel de telefoons gaan kosten, is nog niet bekend. De meest recente Reno 14 begon bij 599 euro en voor het Pro-model betaal je 649 euro. Inmiddels is die in prijs gedaald en hebben wij hem getest. In onze uitgebreide review van de Oppo Reno 14 lees je hoe hij bevalt.

