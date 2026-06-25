Oppo onthult Reno 16-serie: compact trio focust op foto’s en AI

Oppo heeft de Reno 16-serie officieel aangekondigd. Dat is snel, want begin dit jaar schreven we hetzelfde over de huidige Reno 15-serie. Naast drie nieuwe smartphones komt er ook een interessante accessoire uit.

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Reno 16-serie officieel

De Reno 15-serie is alweer toe aan een nieuwe generatie, zo heeft Oppo laten weten. De Reno 16, Reno 16F en Reno 16 Pro zullen ook in ons land verschijnen en worden gepromoot met het opvallende 3D Pop Planet-ontwerp. Dit houdt in dat de achterkant van de toestellen een technologie heeft die een visueel effect creëert met behulp van licht en beweging.

Hoe dit er in de praktijk precies uit komt te zien, weten we niet. Oppo zegt dat ‘het 3D-ontwerp een gevoel creëert van diepte in beelden die boven het oppervlak van de telefoon lijken te zweven’.

Compacte telefoons met veelbelovende camera’s

De Reno 16 en 16 Pro hebben een compact 6,32-inch scherm dat prima met één hand te bedienen moet zijn. Hiermee zijn ze slechts een tikkeltje groter dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S26. Wie een groter scherm wil, komt uit bij de Reno 16F met een display van 6,57 inch. De ververssnelheid is maximaal 144Hz, maar alleen bij bepaalde games.

Dat de focus tijdens de ontwikkeling van de telefoons sterk op fotografie lag, wordt duidelijk als we kijken naar de camera’s. De gehele serie heeft een groothoek-selfiecamera van maar liefst 50 megapixel. Schiet je zelden kiekjes van jezelf? Ook aan de achterzijde zit het wel snor, met een 200 megapixel-hoofdcamera.

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Optisch zoomen kan tot ongeveer 3,5 keer met de telelens-portretcamera. Het drievoudig camerasysteem wordt gecompleteerd door een groothoeklens. Oppo vermeldt niet hoeveel megapixels deze twee camera’s hebben. Er zijn meerdere AI-tools aanwezig om beelden te bewerken en voor andere creatieve uitingen.

Daarover gesproken, de Reno 16-serie wil het verschil maken met AI. Daarom is de AI Snap Key geïntroduceerd. Deze biedt direct toegang tot AI Mind Space. Ook zijn er slimme tools aanwezig op het gebied van vertalen en het opslaan van informatie. Dat kennen we al grotendeels van eerdere modellen.

Grote accu’s en snelle chips

Hoe meer AI-functies op een smartphone, des te sneller de accu leeg kan raken. Daar lijkt aan gedacht te zijn, want de Reno 16 en Reno 16 Pro hebben een 6000 mAh-accu. De 16F doet daar nog een schepje bovenop met een batterij van 6500 mAh. Deze snelladen kan tot 45 watt met een speciale SUPERVOOC-lader. Kopers van de Reno 16 en de Pro-versie voorzien hun toestel met maximaal 80 watt weer van stroom.

De chip in de Reno 16 Pro is de MediaTek Dimensity 8550. Verbeterde koeling moet zorgen dat het toestel niet te warm wordt. De ‘gewone’ Reno 16 moet het doen met de Snapdragon 7 Gen 4-chip. Die kun je wellicht kennen van de Nothing Phone (4a) Pro. We vermoeden sterk dat het drietal vanuit de doos op Android 16 draait.

Oppo Bubble: magnetisch maatje voor je selfies

Het blijft niet bij smartphones, want ook de Oppo Bubble is nieuw. Dit magnetische accessoire van 35 gram heeft een rond amoled-scherm. Het is ontworpen als hulpmiddel bij het maken van selfies en groepsfoto’s en fungeert als ‘realtime monitor’ voor de camera’s aan de achterzijde. Hierdoor kun je gebruikmaken van de betere hoofdcamera in plaats van de doorgaans minder sterke selfiecamera.

De Bubble werkt daarnaast als zoeker en draadloze sluiter op afstand (tot tien meter). Het accessoire is ook te dragen om de nek met een koord en kan via een app worden gepersonaliseerd met afbeeldingen, animaties, tekst en kleuren. Hiermee heeft de drager een uniek ‘sieraad’ te pakken.

De exacte beschikbaarheid van de Oppo Reno 16 Pro, Reno 16, Reno16 F en de Bubble in Nederland wordt binnenkort bekendgemaakt. Uiteraard lees je alles daarover op onze site!