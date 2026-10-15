Meerdere lekken Oppo Reno 17 in aanloop naar snelle lancering

Volgens geruchten komt Oppo in november al met de Oppo Reno 17-serie. Maar eerst is het podium nog voor de Find X10-serie. Een hoop lanceringen, dus laten we de nieuwtjes van beide series eens op een rijtje zetten!

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Specificaties Oppo Reno 17 gelekt

De Oppo Reno 16 verscheen in ons land in juli van dit jaar. Twee maanden eerder werd deze luxe midranger in thuisland China gepresenteerd. Het lijkt erop dat we niet al te lang hoeven wachten op de opvolger, want de geruchten gaan dat de Oppo Reno 17 in november al het levenslicht zal zien. Dat zou opvallend snel zijn.

De bekende Chinese lekker Smart Pikachu heeft interessante details op Weibo gedeeld over deze nieuwe Oppo in de Reno-serie. Zo weet hij te melden dat de Oppo Reno 17 een ’trendy design’ krijgt en een grote troef in handen heeft: een 200 megapixel-hoofdcamera. Ook zouden er handige features beschikbaar zijn om te livestreamen en foto’s te bewerken.

Deze berichten volgens op eerdere lekken waarbij Smart Pikachu vermoedens deelde van de ondersteuning van een teleconverter (extender voor telelens) voor de Reno 17-serie. Daarover is nog geen uitsluitsel. Wel is het aannemelijk dat de nieuwe serie zal draaien op ColorOS 17, gebaseerd op Android 17.

Zien: eerste blik op Oppo Reno 17

Eén lek is geen lek, dus er is nog meer toe te voegen aan de geruchtenmolen. Lekker SmartPrix claimt dat er juist weinig vernieuwing gaat zijn (qua ontwerp). Die bewering wordt kracht bijgezet door een afbeelding van de Reno 17.

Op het eerste oog is er inderdaad niet veel dat de nieuwste telg van de Oppo Reno 16 onderscheidt. Ze hebben hetzelfde vierkante camera-eiland met afgeronde hoeken aan de linkerkant. Het logo staat ook op de vertrouwde plek. Ditzelfde geldt voor de Oppo Reno 16 Pro, die redacteur Sebastiën onlangs nog onder de loep nam.

De Reno 17-serie komt zoals gezegd naar verwachting in november op de markt, maar dan alleen in thuisland China. Begin januari zou de serie ook in India verschijnen, waarna we er op een later moment hopelijk ook in Europa kennis mee kunnen maken. Het standaardmodel (dus niet de 17 Pro) zou worden uitgerust met de Snapdragon 7 Gen 4-chipset en een batterij van ongeveer 7.000 mAh.

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Oppo Find X10-serie: twee zeer luxe toestellen

De Find X-serie is Oppo’s vlaggenschiplijn. Deze toestellen kun je op dezelfde hoogte plaatsen als de Galaxy S-serie van Samsung. Vooral de duurdere Find X-modellen zijn heel premium. Over de nieuwste serie is al van alles bekend en zelfs bevestigd door Oppo zelf. De geruchten gaan dat een release al over enkele weken plaatsvindt.

De reguliere Oppo Find X10 zou twee camera’s van 200 megapixel hebben, ondersteund door een ultragroothoekcamera van 50 megapixel. Maar ook als je weinig kiekjes met je mobiel maakt, lijkt er een hoop te genieten. De accu van 8000 mAh (Chinese uitvoering) moet genoeg zijn voor meerdere dagen op één lading en de MediaTek Dimensity 9600-chip is een zeer rappe processor.

Het oled-scherm van 6,59 inch is niet gegroeid sinds de Oppo Find X9. Dit formaat maakt de telefoon iets compacter dan veel premium toestellen van concurrenten, wat een interessant voordeel kan zijn. Hieronder zie het absolute kanon van de serie: de Oppo Find X10 Pro Max.

Maar luxe heeft een prijs

De Find X10 Pro Max doet in bijna alles nog een flinke schep bovenop z’n al behoorlijk luxe broer. Zo krijgt die maar liefst drie camera’s van 200 megapixel: een hoofdcamera, ultragroothoekcamera en telelens. De chipset zou de MediaTek Dimensity 9600 Pro zijn, nog ietsjes sneller dan die in de Find X10. Het scherm is met 6,78 inch wat groter dan z’n kleinere broer. Wel zou de accucapactiteit even groot zijn.

Dat de toestellen niet goedkoop zullen worden, lijkt een zekerheidje. Volgens Ytechb gaan de prijzen een ongekende stijging tegemoet. Van 999 euro voor de Oppo Find X9 (12/512GB) naar maar liefst 1599 euro voor de Find X10 met dezelfde specificaties. De Pro Max zou zelfs nog een tikkeltje duurder worden. Het bedrag dat genoemd wordt is 1799 euro voor dit paradepaardje, terwijl je bij lancering voor 1299 euro de Find X9 Pro (de voorganger) in huis haalde.

Wij houden alle nieuwtjes goed in de gaten, want de kans is groot dat er de komende tijd ook Oppo-toestellen naar Nederland komen. En die willen we natuurlijk graag reviewen!