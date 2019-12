Oppo heeft de Reno 3 en Reno 3 Pro officieel onthuld. De smartphones hebben vijf camera’s, verschijnen in bijzondere kleuren en ondersteunen 5G. Omdat Oppo en OnePlus zusterbedrijven zijn, geeft de Reno 3 Pro een voorproefje van hoe de OnePlus 8 Pro eruit komt te zien.

Oppo Reno 3 officieel gepresenteerd

Oppo presenteerde de Reno 3-serie op een eigen evenement in China. De aankondiging komt niet als een verrassing. In de afgelopen weken doken er al regelmatig Reno 3-geruchten op. Ook was al bekend dat tweede kerstdag de datum zou zijn voor deze presentatie. De fabrikant gaf zelf ook al wat specificaties en foto’s vrij. Nu de toestellen officieel zijn voorgesteld, weten we alle details.

De Reno 3-lijn bestaat uit de Reno 3 en 3 Pro, waarvan die laatste duurder is en betere specificaties heeft. Ook heeft dit model 5G-ondersteuning. De smartphones hebben een glazen behuizing die 7,7 millimeter dik is. In de linkerhoek van het scherm zit een gaatje voor de selfiecamera. Achterop de toestellen is een vierdubbele camera geplaatst. Bij het pro-model gaat om een primaire camera, een groothoeklens, een zoomcamera en een macrolens om objecten van dichtbij te fotograferen.

Oppo gaat de Reno 3-smartphones in vier kleuren verkopen. De meest opvallende heeft een achterkant die verloopt van blauw naar paars en roze. De andere kleuruitvoeringen zijn blauw/groen, parelmoer en – minder opvallend – zwart.

Reno 3 Pro-specificaties

De Reno 3 en Reno 3 Pro lijken qua uiterlijk veel op elkaar, maar delen niet dezelfde binnenkant. In de Pro-variant zit een krachtigere processor en betere camera’s. De accu laadt ook sneller op. De belangrijke specificaties van de Oppo Reno 3 Pro vind je hieronder.

6,5 inch full-hd-scherm met 90Hz-ververssnelheid

Snapdragon 765G-processor

8GB of 12GB werkgeheugen

128GB of 256GB opslagruimte

Vingerafdrukscanner achter het display

4025 mAh-accu met Oppo VOOC-snellaadfunctie

Android 10 met ColorOS 7-schil

Oppo Reno 3 5G specificaties

De normale Reno 3 bevat ook 5G-mogelijkheden en heeft een scherm van 6,4 inch aan boord met een kleine waterdruppelnotch. Dat scherm bevat geen afgeronde zijkanten zoals de Pro-variant. De hoofdcamera schiet plaatjes van 64 megapixel en bevat een 8 megapixelwijdhoeklens. De twee andere camera’s gebruik je voor macrofotografie en om meer contrast vast te leggen. Net als de Oppo Reno 3 is er een frontcamera aanwezig van 32 megapixel.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Oppo Reno 3 5G en Reno 3 Pro 5G verschijnen als eerste in China vanaf omgerekend 475 en 525 euro. Over een eventuele Nederlandse release is nog niets bekend. Oppo startte in oktober de verkoop van de Reno 2 en Reno 2Z in Nederland. Het ligt daarom niet voor de hand dat de Reno 3-serie hier snel uitkomt. Lees onze uitgebreide Oppo Reno 2-review om meer te weten te komen over deze bijzondere camerasmartphone.

Voorproefje van OnePlus 8 Pro

Oppo en OnePlus zijn zusterbedrijven met dezelfde investeerder. De toestellen van de twee fabrikanten lijken daarom veel op elkaar, zowel qua uiterlijk als qua specificaties. Hoewel de release van de OnePlus 8 (Pro) nog maanden op zich laat wachten, zijn er al renders van het toestel gelekt. De behuizing doet veel denken aan Oppo’s Reno 3 (Pro). De kans is dus groot dat de OnePlus 8 (Pro) sterk geïnspireerd wordt door de Reno 3-serie.

