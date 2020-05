Oppo Reno 4-geruchten: alles wat we weten op een rij

Smartphonefabrikant Oppo komt binnenkort met de Oppo Reno 4-serie. Android Planet zet alvast alle geruchten over de aankomende Oppo Reno 4 voor jou op een rij!

Oppo Reno 4-geruchten

Wanneer Oppo de nieuwe Reno 4-familie onthult is nog even de vraag, maar dat zal vast en zeker niet heel lang meer duren. De fabrikant zelf heeft al verschillende teasers gepubliceerd. Wel verwachten we eerst een onthulling in thuisland China, waarna later een Europese lancering volgt. Zo ging het ook met de Oppo Reno 3 en Oppo Reno 3 Pro. Benieuwd wat we allemaal verwachten van deze aankomende reeks? Lees dan snel verder.

1. Verschillen qua hardware

We verwachten dat Oppo weer komt met een normale Oppo Reno 4 en een Pro-variant. Niet alle specs zijn al genoemd in de wandelgangen. Verschillen tussen deze twee versies zijn volgens geruchten te vinden in de camera’s en grootte van het scherm. Er zou worden gewerkt aan varianten met 8GB RAM en 128GB opslag en 12GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen.

De normale Reno 4 krijgt een 6,43 inch-scherm, het Pro-model een iets groter display 6,55 inch. Details over de resolutie of ververssnelheid zijn nog onbekend. De fabrikant gebruikt in zijn Find X2 Pro een 120Hz-display, wat 120 keer per seconde ververst. Dat zorgt voor een soepele ervaring tijdens het scrollen door apps of lezen van websites. Of Oppo kiest voor zo’n hoge ververssnelheid is voor nu nog de vraag. De Oppo Reno 3-serie is nog uitgerust met 90Hz-schermen.

Beide toestellen krijgen vier camera’s op de achterkant. De hoofdcamera van de Reno 4 schiet plaatjes van 48 megapixels. Ook is een telefoto-camera aanwezig om wat te zoomen. Tot slot zijn een zwart/wit-sensor voor meer contrast en een laser autofocus-sensor aan boord.

De Oppo Reno 4 Pro heeft ook een primaire camera van 48 megapixel, maar is voorzien van optische beeldstabilisatie. De telefoto-lens heeft een resolutie van 13 megapixel en er is een speciale nachtvideo-sensor aanwezig. Tot slot is er ook een lasermodule aan boord, om te zorgen voor goede focus bij het maken van een foto.

2. Uiterlijk bekend dankzij marketingafbeeldingen

De toestellen zijn nog niet officieel gepresenteerd, maar inmiddels zijn er wel vermeende marketingafbeeldingen van de Oppo Reno 4 verschenen. Daarop zien we afgeronde vormen en een camera-module die flink uitsteekt aan de achterkant. Op de afbeeldingen zijn twee kleuren te zien, blauw en roze. De afwerking lijkt mat te zijn en wordt in de afbeeldingen ‘Oppo Glow’ genoemd. De voorkant van de toestellen wordt niet getoond, dus waar de frontcamera exact geplaatst is, is voor nu nog onbekend.

3. Voorzien van 5G

In de wandelgangen wordt gesproken over de Snapdragon 765G-chip die in beide toestellen te vinden zal zijn. Deze processor is ook aanwezig bij bijvoorbeeld de Nokia 8.3 5G of de aankomende Motorola Edge. Daarbij kiest de Chinese fabrikant dus blijkbaar niet voor de krachtigere Snapdragon 865-processor in het Oppo 4 Pro-model. De gekozen processor heeft 5G-ondersteuning, zodat je alvast voorbereid bent op de toekomst.

4. Uitgerust met 65 Watt-snellaadtechniek

De toestellen zijn volgens geruchten ook weer voorzien van Oppo’s eigen snellaadtechniek. Dat is op het moment van schrijven de snelste techniek waarmee je je smartphone op kan laden. Hiervoor moet je wel de bijgeleverde lader gebruiken, die laadt met 65 Watt. De OnePlus 8-serie laadt met maximaal 30 Watt en de Huawei P40 Pro is op te laden met maximaal 40 Watt.

Kijk jij uit naar de Oppo Reno 4-serie? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Het laatste nieuws over Oppo