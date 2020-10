Oppo heeft de Reno 4-serie officieel gepresenteerd. Naast de Reno 4 en het 4 Pro-model is ook de betaalbaardere Reno 4 Z getoond. De smartphones zijn vanaf half oktober verkrijgbaar.

Oppo Reno 4 officieel: focus op de camera’s en snelladen

De Oppo Reno 4 Pro heeft een adviesprijs van 799 euro en een scherm van 6,5 inch. Het amoled-paneel heeft een verversfrequentie van 90Hz. Daardoor wordt het beeld 90 keer per seconde ververst, wat zorgt voor een soepele ervaring. In een gaatje in het scherm is de 32 megapixel-selfiecamera geplaatst.

Op de achterkant zijn drie camera’s te vinden. De primaire variant heeft een resolutie van 48 megapixel. Ook is er een groothoeklens aanwezig van 12 megapixel en nog een telelens, zodat je wat kunt inzoomen. Er is optische beeldstabilisatie aan boord, zodat foto’s en video’s er niet bewogen uitzien. Daarnaast bevat het toestel een vernieuwde Ultra Night Video en Ultra Steady Video 3.0-modus om betere video’s te kunnen maken.

Oppo kiest voor een accu van 4000 mAh en die laadt bedraad op met maximaal 65 Watt. Door deze snellaadtechnologie is de batterij helemaal vol in 36 minuten. Andere specificaties bestaan uit de Snapdragon 765G-chip met 5G-ondersteuning, 12GB werkgeheugen en 256GB interne opslag.

Oppo Reno 4: dubbele frontcamera en Android 10

De normale Oppo Reno 4 heeft dezelfde processor aan boord, maar komt met 8GB RAM en 128GB opslag, wat niet uit te breiden is. Het scherm is een fractie kleiner met zijn diagonaal van 6,4 inch en ook zijn er geen afgeronde zijkanten aanwezig. Er is een dubbele frontcamera aan boord en zo maak je ook portretfoto’s met een vervaagde achtergrond.

De Reno 4 heeft ook drie camera’s aan de achterkant, maar wel in een andere opstelling. De hoofdcamera heeft een resolutie van 48 megapixel. De groothoeklens schiet echter plaatjes van 8 megapixel. Tot slot is er nog een 2 megapixel-camera aanwezig die beelden schiet in grijstinten, wat extra contrast moet toevoegen aan foto’s.

Zowel de Oppo Reno 4 Pro als Reno 4 hebben een vernieuwde afwerking, wat moet zorgen voor een diamantachtige look. Beide toestellen komen op de markt in het zwart en blauw. Ze worden geleverd met Android 10, waaroverheen de ColorOS 7.2-schil van de fabrikant ligt. Deze skin is grotendeels aangepast. Zo ziet het uiterlijk er anders uit dan stock-Android en zijn er verschillende eigen apps voorgeïnstalleerd.

Oppo Reno 4 Z: scherm ververst 120 keer per seconde

De Oppo Reno 4 Z is de meest betaalbare van het trio en heeft ook 5G-ondersteuning. Het kloppende hart is een processor van MediaTek, bijgestaan door 8GB werk- en 128GB opslaggeheugen. Het lcd-scherm van van 6,57 inch ververst 120 keer per seconde en ook dit toestel bevat een dubbele frontcamera.

Op de achterkant zijn nog eens vier camera’s te vinden, waaronder een 48 megapixel-exemplaar en groothoeklens. De batterij is 4000 mAh groot en een vingerafdrukscanner is geplaatst in de rechterzijkant van het toestel. Ook dit toestel wordt geleverd met Android 10 en de ColorOS-schil van Oppo. Tot slot kun je het toestel opladen met maximaal 18 Watt.

Beschikbaarheid Oppo Reno 4-serie

Vanaf 12 oktober zijn de drie Oppo Reno 4-toestellen verkrijgbaar. De Oppo Reno 4 Pro heeft een adviesprijs van 799 euro. De normale Oppo Reno 4 gaat over de toonbank voor 599 euro. Het instapmodel in de vorm van de Reno 4 Z kost 399 euro.

