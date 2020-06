Oppo heeft officieel de Reno 4 en Reno 4 Pro uitgebracht. De toestellen komen voor een redelijke prijs met oled-schermen, Snapdragon 765G-chipsets en goede camera’s.



Oppo Reno 4 en Reno 4 Pro officieel

Zoals de naam al doet vermoeden, brengt de Oppo Reno 4 Pro de beste specificaties van de twee. Zo biedt dit toestel een aantal features die de reguliere Reno 4 niet heeft, waaronder een telelens en optische beeldstabilisatie voor de hoofdcamera. De Pro-variant heeft daarbij een 6,5 inch groot oled-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz, voor nog soepelere beelden. In de linker bovenhoek zit een klein gaatje voor de 32 megapixel selfie-camera. Hier houden de grootste verschillen echter op.

De reguliere Reno 4 heeft eveneens een oled-scherm, die met 6,4 inch iets kleiner is dan het Pro-model. Opvallend genoeg bevat de Reno 4 een grotere schermuitsparing voor een dubbele selfie-camera. De camera-opstelling aan de voorkant omvat eenzelfde 32 megapixel-selfie-camera en een 2 megapixel dieptesensor.

Aan de achterkant beschikt de Reno 4 over een 48 megapixel-camera die wordt bijgestaan door een 8 megapixel-groothoekcamera en een 2 megapixel-dieptesensor. De Reno 4 Pro voert de groothoekcamera op naar 12 megapixel en bevat ook een 13 megapixel-telelens. Deze biedt 5x optische en 20x digitale zoom.

Onder de motorkap draaien beide Reno 4-toestellen op een Snapdragon 765G-chipset. Hierdoor bieden zowel de reguliere Reno 4 als de Pro-variant ook 5G-ondersteuning. De Reno 4 beschikt verder over 8GB RAM in combinatie met 128GB of 256GB aan opslag. De Reno 4 Pro komt daarentegen met een 8GB/128GB- of een 12GB/256GB-configuratie.

De batterijen hebben een capaciteit van 4.000 mAh en ondersteunen SuperVOOC 2.0-snelladen met een vermogen van 65W. Beide telefoons bevatten Oppo’s eigen ColorOS 7.2-firmware op basis van Android 10.



Prijzen en beschikbaarheid

Het standaardmodel is verkrijgbaar in het blauw, zwart en paars. De Reno 4 Pro is verkrijgbaar in andere kleuren, waaronder zwart, wit, groen en twee speciale blauwe en rode kleuren met een matglazen ontwerp.

De Reno 4 gaat in China omgerekend 375 euro kosten voor de 8GB/128GB-configuratie, terwijl de 8GB/256GB-versie 413 euro moet opbrengen. De prijzen van de Reno 4 Pro betreffen omgerekend 475 euro voor de 8GB-variant en 538 euro voor het model met 12GB RAM. De verkoop van de Reno 4-reeks start op 12 juni in China. Er zijn nog geen details over de internationale release.

