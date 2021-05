‘Deze nieuwe Oppo-smartphone lijkt heel erg op een iPhone’

Gelekte afbeeldingen laten de Oppo Reno 6 en Reno 6 Pro (Plus) zien. De smartphones hebben een nieuw design, waarbij het instapmodel behoorlijk doet denken aan een iPhone.

Bekijk de Oppo Reno 6-afbeeldingen

Op het Twitter-account van smartphonelekker Evan Blass (@evleaks) zijn afbeeldingen van drie nieuwe Oppo-smartphones verschenen: de Oppo Reno 6, Reno 6 Pro en Reno 6 Pro Plus. Blass is een bekende telecominsider en beschikt doorgaans over zeer betrouwbare informatie. Daarom kunnen we ervan uit gaan dat de gelekte beelden overeenkomen met het uiteindelijke design.





De Oppo Reno 6

Als we naar de afbeeldingen kijken, valt vooral het instapmodel (de ‘normale’ Oppo Reno 6) op. Het toestel lijkt namelijk behoorlijk op een iPhone en dat komt door het platte scherm en de hoekige randen. De iPhone 12 heeft dit ook en dus lijkt het alsof Oppo goed naar Apple heeft gekeken. De randen rondom zijn overigens erg dun, al is aan de onderkant nog wel een duidelijke ‘kin’ aanwezig.

De Oppo Reno 6 Pro (Plus) heeft afgeronde schermranden en daardoor meer een eigen smoel. Alle drie de toestellen hebben linksboven een klein gat voor de selfiecamera en meerdere camera’s achterop. Bij de normale Reno 6 zijn het er drie, terwijl de Pro- en Plus-versie over een extra lens beschikken. De toestellen verschijnen in verschillende kleuren, waaronder blauw, grijs en zwart.





De Oppo Reno 6 Pro

Specificaties van de Oppo Reno 6

De website XDA Developers schrijft dat verschillende specificaties van de Oppo Reno 6 bekend zijn. Zo zou de smartphone een hoofdcamera van 64 megapixel hebben en voorzien zijn van 65 Watt-snelladen. De OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro laden ook met deze snelheid op en daardoor zitten de accu’s binnen een halfuur helemaal vol. De Reno 6 zou verder in twee configuraties op de markt komen: met 8GB RAM en 128GB opslag en 12GB RAM en 256GB aan opslagruimte.

Oppo kondigt de Reno 6-reeks volgende week, op 27 mei, officieel aan. Dan komen we te weten over welke specificaties de telefoons precies beschikken en wat ze gaan kosten. Het is onduidelijk of de smartphones ook naar de Benelux komen. Houd het nieuws in de gaten via onze website, de Android Planet-app of schrijf je in voor de dagelijkse/wekelijkse nieuwsupdate.

