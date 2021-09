Oppo Reno 6 (Pro) officieel: midrange-smartphones voor fotografen

Oppo heeft de Reno 6 en Reno 6 Pro officieel aangekondigd. Beide smartphones richten zich op foto- en filmliefhebbers en hebben uiteenlopende specificaties. Je kan de Reno 6-telefoons nu kopen. In dit artikel lees je alles wat je moet weten.

Oppo Reno 6 (Pro) officieel: dit moet je weten

De Reno 6 en 6 Pro zijn de opvolgers van de Reno 5-modellen, die niet in Nederland zijn uitgebracht. De nieuwe smartphones worden door Oppo vooral aangeprezen vanwege hun foto- en videomogelijkheden.

Zo kunnen de toestellen filmen met een scherptediepte-effect, een feature die vooral bekend is van foto’s. Oppo schenkt ook aandacht aan een geavanceerde stabilisatiemodus om trillende video’s te voorkomen en een algoritme dat betere kleuren moet opleveren. Een automatische nachtmodus zou de foto- en videokwaliteit in het donker verbeteren.

Oppo Reno 6

De Oppo Reno 6 heeft een 64 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. Op de Oppo Reno 6 Pro zijn vier camera’s geplaatst, waaronder een 50 megapixel-hoofdcamera en 16 megapixel-groothoeklens. Ook aanwezig zijn een 13 megapixel-zoomcamera en 2 megapixel-macrolens. Beide toestellen gebruiken een 32 megapixel-selfiecamera, die in een gaatje in het scherm zit.

Oppo Reno 6 specificaties

Los van de camerafeatures is de Reno 6 een typische midrange-smartphone. Het toestel heeft een 6,43 inch-oled-scherm met full-hd-resolutie, 90Hz-verversingssnelheid en 8GB werkgeheugen. Het opslaggeheugen is 128GB groot. De smartphone is voorzien van een 4300 mAh-accu en MediaTek Dimensity 900-processor.

Reno 6 Pro heeft betere hardware

In de Reno 6 Pro zit een snellere Snapdragon 870G-processor met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De accu is 4500 mAh groot en het 6,55 inch-oled-scherm heeft een full-hd-resolutie en 90Hz-verversingssnelheid.

Zowel de Reno 6 als de 6 Pro ondersteunen 5G-internet en komen met een 65 Watt-oplader, die de accu in dertig minuten moet opladen. Zo’n krachtige oplader krijg je bij meer Oppo-smartphones, waaronder de Find X3 Neo en Find X3 Pro. De Reno 6 Pro-modellen draaien op Android 11 met de ColorOS-software en krijgen drie jaar beveiligingsupdates. Reken op twee Android-updates, te beginnen met Android 12.

Oppo Reno 6 Pro

Per direct te koop

Heb je interesse in de Oppo Reno 6 of 6 Pro? Goed nieuws: de smartphones zijn per direct te koop, zowel los als in combinatie met een (sim-only)abonnement. De adviesprijs van een losse Reno 6 is 499 euro en voor de Reno 6 Pro betaal je 799 euro. De Reno 6 is beschikbaar in het blauw en grijs, waar de Pro-variant te kiezen is in het blauw en zwart.

Wie voor 11 oktober een Oppo Reno 6 of 6 Pro koopt, ontvangt van de fabrikant gratis accessoires in de vorm van draadloze oordopjes, een hoes en bij de Pro-variant ook een fitnesstracker. Het voordeel loopt daarmee op tot en met 278 euro.

