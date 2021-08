Oppo presenteert Reno 6-serie in Europa op 9 september

De Europese Oppo Reno 6 presentatie zal plaatsvinden op 9 september aanstaande. Vooralsnog is voornamelijk de Europese prijs nog afwachten, de Reno 6 en 6 Pro zelf zijn namelijk al gepresenteerd voor andere markten.

Oppo Reno 6 presentatie in Europa op 9 september

Fabrikant Oppo heeft bekendgemaakt wanneer we de Oppo Reno 6 en 6 Pro kunnen verwachten in Europa. De fabrikant heeft namelijk uitnodigingen uitgestuurd voor de Europese lancering van die modellen. Die vindt plaats op donderdag 9 september vanaf 10.30. Het gaat om een online-evenement, waar we alles te horen zullen krijgen over de nieuwe toestellen.

Beide smartphones zijn zoals gezegd echter al gepresenteerd voor onder andere de Indiase markt. Wel is het nog onbekend of we hier ook de Oppo Reno 6Z gaan zien of dat het alleen gaat om de twee andere toestellen. Of de fabrikant dan ook gelijk meer details geeft over de Oppo Watch 2 en een release in Europa is nog de vraag.

Meer over de Oppo Reno 6 (Pro)

De Reno 6 is verkrijgbaar in twee kleuren en wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 9000-chip. Aan boord vind je 8GB RAM en 128GB opslag, dat niet uit te breiden is met een geheugenkaartje. Het scherm is 6,41 inch groot, heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en ververst maximaal 90 keer per seconde. Het gaat om een amoled-display, waardoor de kleuren er vanaf spatten en het contrast erg goed is.

Selfies maak je van 32 megapixel en op de achterkant vind je nog eens drie camera’s. De primaire variant heeft een resolutie van 64 megapixel. De andere twee gebruik je voor foto’s van dichtbij of om kiekjes te maken met een grotere hoek. Opladen van de 4300 mAh-accu gaat met maximaal 65 Watt. Oppo levert de Reno 6 met Android 11, waaroverheen de eigen ColorOS-schil is gelegd.

Het 6 Pro-model is uitgerust met de MediaTek Dimensity 1200-chip, die iets krachtiger is. Die processor is ook te vinden in de onlangs gepresenteerde OnePlus Nord 2. Er is 12GB werkgeheugen aanwezig en 256GB intern geheugen. Het scherm is een fractie groter, bevat licht afgeronde schermranden en biedt dezelfde resolutie en verversfrequentie als de Reno 6.

Er is een extra camera aanwezig op de achterkant, waarmee je net wat meer contrast vastlegt. Opladen van de accu (4500 mAh) gaat ook met 65 Watt. Je krijgt minimaal twee jaar updates vanaf de releasedatum van de toestellen. Zodoende verwachten we sowieso Android 12 en 13. Daarnaast zijn drie jaar beveiligingsupdates van de partij.

