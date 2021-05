‘Specificaties en afbeeldingen Oppo Reno 6-serie op straat’

Oppo brengt regelmatig smartphones uit in verschillende series. Nu zijn nagenoeg alle specificaties van de aankomende Oppo Reno 6 Pro en Reno 6 Pro Plus zijn nu verschenen, naast foto’s van de twee toestellen.

Oppo Reno 6 Pro geruchten: specs en afbeeldingen

Allerlei informatie over twee Oppo Reno 6-toestellen is verschenen via de Chinese keuringsinstantie Tenaa en gepubliceerd door MySmartPrice. Zo krijgen zowel de Reno 6 Pro als 6 Pro Plus een accu van 4500 mAh en scherm van 6,55 inch. Dat display ververst maximaal 90 keer per seconde, voor een soepele ervaring. Tot slot is de selfiecamera geplaatst in een klein gaatje in de linker bovenhoek.

Opladen met een kabeltje met maximaal 65 Watt, terwijl ook draadloos opladen mogelijk is. Dat gaat wel een stuk langzamer: met maximaal 30 Watt. De Reno 6 Pro zou beschikken over de MediaTek Dimensity 1200-chip, terwijl de 6 Pro Plus een Snapdragon 870-processor krijgt. Dat betekent dus ook dat beide toestellen ondersteuning krijgen voor 5G.

De toestellen hebben plek voor twee simkaarten en op de achterkant vier camera’s. Exacte details daarvan zijn nog onbekend. Ze draaien op Android 11 met daaroverheen de ColorOS-schil van de fabrikant. Ook verwachten we de normale Oppo Reno 6, maar daarover is geen informatie verschenen. De presentatie zou zijn op 22 mei, maar daarbij gaat het wel om de Chinese versies van de smartphones. Of en wanneer ze ook naar de Europese markt worden gebracht, is nog even afwachten.

Onlangs zijn we aan de slag geweest met Oppo’s vlaggenschip van 2021, de Find X3 Pro. Al onze ervaringen met dat toestel lees je in de Oppo Find X3 Pro review. Kijk je liever? Check dan onderstaande video, waarin we je in een paar minuten meenemen langs alle aspecten van het toestel.

Tot slot heeft de fabrikant inmiddels laten weten het updatebeleid van al hun smartphones wat te verbeteren. Alle toestellen krijgen voortaan drie jaar beveiligingsupdates.

