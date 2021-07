‘Foto’s laten Oppo Reno 6Z zien met drie camera’s op de achterkant’

Er zijn foto’s opgedoken van de Oppo Reno 6Z, een nieuwe midrange smartphone met drie camera’s op de achterkant. Het toestel heeft verder een vrij forse kin onder het scherm.

‘Oppo Reno 6Z te zien op gelekte foto’s’

Oppo presenteert de Reno 6Z waarschijnlijk op 21 juli. De gelekte foto’s laten weinig aan de verbeelding over. De smartphone heeft een klein gaatje voor de selfiecamera en onder het scherm zit een behoorlijk grote kin. Op de achterkant treffen we drie lenzen aan. Het zou gaan om een primaire camera van 64 megapixel, een 8 megapixel-ultragroothoeklens en een 2 megapixel-macrocamera.

Eerder doken de vermeende specificaties van de Oppo Reno 6Z al op. De smartphone draait op de MediaTek 800U, die we kennen van goedkopere telefoons als de Xiaomi Redmi Note 9T. Oppo stopt daar naar verluidt 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte bij. Ook 5G is aanwezig, zodat je gebruik kunt maken van het snelste mobiele netwerk. Daarnaast beschikt de telefoon over een koptelefoonaansluiting, waar je je bedrade headset in kunt prikken.

Op de foto’s is natuurlijk het scherm van de Oppo Reno 6Z te zien, dat 6,43 inch groot zou zijn. Het betreft een amoled-display waardoor zwart ook echt zwart is. Helaas gaat het wel om een 60Hz-paneel. Daardoor ogen beelden minder vloeiend dan op smartphones met een ververssnelheid van 90 of 120Hz.

De 6Z is een zusje van de Reno 6 en 6 Pro

Naast de 6Z onthult Oppo waarschijnlijk morgen al de Reno 6 en 6 Pro. Dat zijn wat duurdere toestellen die over snellere chips beschikken. De Reno 6 draait vermoedelijk op de MediaTek Dimensity 1200, terwijl de 6 Pro zelfs een Snapdragon 870 krijgt. Dat is een opgevoerde versie van de Snapdragon 865, die we vorig jaar in veel vlaggenschepen aantroffen.

De Oppo Reno 6Z zou ongeveer 350 euro moeten kosten. Of de Reno 6-modellen ook naar Nederland komen, is echter onduidelijk. De Reno 5-serie is hier namelijk nooit verschenen. Zodra we meer weten, lees je het natuurlijk direct op Android Planet.

