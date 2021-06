‘Deze Oppo-smartphone heeft een amoled-scherm en drievoudige camera’

Oppo werkt naar verluidt aan een nieuwe smartphone: de Reno 6Z. De specificaties zijn nu gelekt en het toestel zou beschikken over een amoled-scherm en accu die erg snel oplaadt.

Oppo Reno 6Z-specificaties gelekt

Volgens Abhishek Yadav is de Oppo Reno 6Z in de maak. Dit Twitter-account heeft de specificaties van de smartphone gedeeld en deelt vaker informatie over onaangekondigde Android-toestellen. In de tweet benadrukt Yadav echter dat we de specs met een korreltje zout moeten nemen, dus het gerucht kan niet helemaal kloppen.

De Oppo Reno 6.

De Oppo Reno 6Z beschikt naar verluidt over een scherm van 6,43 inch. Omdat het om een amoled-display gaat, zien kleuren er mooier uit dan op een lcd-scherm en is zwart ook echt zwart. Het display zou verder een full-hd-resolutie hebben, maar helaas geen hoge ververssnelheid van 90 of 120Hz. Hierdoor ogen beelden minder vloeiend.

Daarnaast zou de nieuwe Oppo-smartphone beschikken over een MediaTek Dimensity 800U-processor. Deze chip zit in goedkopere toestellen zoals de Xiaomi Redmi Note 9T, maar wordt bij de Oppo-telefoon wel bijgestaan door veel werkgeheugen (8GB) en opslagruimte (256GB). De telefoon draait waarschijnlijk op Android 11 met daaroverheen de ColorOS-software van Oppo.

Supersnel opladen en veel cameralenzen

Een andere feature van de Oppo Reno 6Z is de 4310 mAh-accu, die dankzij de VOOC 4.0-snellaadoptie met maximaal 30 Watt oplaadt. Hierdoor zit de telefoon snel vol: volgens Oppo zorgt de VOOC-techniek ervoor dat een smartphonebatterij in iets meer dan een uur volledig oplaadt.

Tot slot beschikt de Oppo Reno 6Z waarschijnlijk over drie camera´s achterop. Het gaat om een primaire camera van 64 megapixel, 8 megapixel-groothoeklens en macrosensor van 2 megapixel. De groothoeklens gebruik je voor extra wijde beelden, bijvoorbeeld van landschappen of grote steden. De macrolens, die we tegenwoordig op heel veel Android-telefoons zien, is geschikt om close-ups te maken.

Het is onduidelijk wanneer de Reno 6Z wordt aangekondigd, wat de telefoon gaat kosten en of ´ie ook naar Nederland komt. Zodra hier meer over bekend is, lees je het natuurlijk op Android Planet.

