Dit is de Oppo Reno 7 (Pro): opvallend design en ‘lichtgevend’ camera-eiland

Oppo heeft zijn nieuwste smartphones onthuld. Het gaat onder andere om de Reno 7 Pro, die een opvallend led-lichtje rondom het camera-eiland heeft. Hierdoor zie je precies wanneer je een notificatie hebt gekregen.

Oppo Reno 7 (Pro) officieel aangekondigd

De Oppo Reno 7 Pro, Reno 7 en Reno SE zijn in China onthuld en de opvolgers van de Reno 6 en Reno 6 Pro van eerder dit jaar. Het meest opvallend toestel is de Reno 7 Pro, door de notificatie-led die rond het camera-eiland zit. Het ledje licht op bij notificaties en dat zien we niet vaak bij Android-telefoons.

Daarnaast heeft de Reno 7 Pro een design met rechte zijkanten, net als de Reno 6. Hierdoor doet de Oppo-smartphone een beetje denken aan een iPhone. Het scherm is 6,55 inch groot en heeft een amoled-paneel, waardoor kleuren fel en zwarttinten diep worden weergegeven. De ververssnelheid ligt op 90Hz en de full-hd-resolutie moet voor scherpe beelden zorgen.

Onder de motorkap zit een Dimensity 1200 Max-processor met 8 of 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De accu is 4500 mAh groot en kan met 65 Watt snelladen, net als bijvoorbeeld de OnePlus 9 (Pro) en Nord 2. Voor het maken van foto’s is achterop een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrosensor aanwezig.

Oppo Reno 7: iets minder krachtig

Oppo kondigt ook de ‘normale’ Reno 7 aan, die op meerdere punten afwijkt van de Pro-versie. Het toestel heeft bijvoorbeeld een Snapdragon 778G-processor, die iets minder snel is. Deze chip is ook in smartphones als de Motorola Edge 20 en Samsung Galaxy M52 te vinden. Het scherm is met 6,43 inch ook kleiner, maar heeft wel dezelfde 90Hz-ververssnelheid.

Verder laadt de Reno 7 iets minder snel op: 60 in plaats van 65 Watt. De hoofdcamera wijkt ook af en heeft een resolutie van 64 megapixel, maar de 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrosensor zijn wel hetzelfde. Op de voorkant zit bovendien dezelfde 32 megapixel-selfiecamera.

Reno 7 SE: het goedkopere broertje

De Oppo Reno 7 SE is de goedkoopste telefoon van het drietal. De specificaties zijn dan ook minder indrukwekkend. Zo zien we een Dimensity 900-processor onder de motorkap en gaat het opladen een stuk minder vlot (33 Watt). Het scherm is wel identiek aan dat van de reguliere Reno 7. Foto’s maakt de Reno 7 SE met de 48 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor.

Het is nog onduidelijk of de Oppo Reno 7 Pro, Reno 7 en Reno 7 SE ook in Nederland verschijnen. We verwachten van wel, aangezien de Reno 6 hier ook is uitgebracht. Omgerekend kosten de nieuwe smartphones respectievelijk 516, 376 en 307 euro.

