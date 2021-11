Oppo Reno 7-serie komt eraan: 4 dingen die we al weten

Later deze maand verschijnt de Oppo Reno 7-serie, waarvan nu al veel bekend is. Zo weten we hoe de Reno 7 en 7 Pro eruit zien en wat voor specificaties er aan boord zijn. Android Planet zet vier dingen die we al weten voor je op een rij.

Oppo Reno 7 specificaties en meer info op een rij

Oppo brengt aan de lopende band smartphones uit, maar ook wearables en bijvoorbeeld oordopjes. Binnenkort gaan we weer verschillende nieuwe toestellen zien. Wij zetten alvast onder elkaar wat we weten over deze nieuwe serie.

1. Meerdere modellen in Oppo Reno 7-serie

Het bedrijf is van plan om meerdere modellen in de Reno 7-serie uit te brengen. Het gaat om de betaalbare Oppo Reno 7 SE (Special Edition), Reno 7 en het Reno 7 Pro-model.

2. Design is bekend en herkenbaar

Het design is ook via meerdere bronnen gelekt. Zo hebben we foto’s gezien van de smartphones in het wild, maar ook de productrenders zijn online te vinden. Qua design lijken de Oppo Reno 7 en 7 Pro veel op de huidige Oppo Reno 6. Zo zien we rechte zijkanten, wat het toestel een eigen smoel geeft en wat doet denken aan de Apple iPhones.



Oppo Reno 7 vs Oppo Reno 7 Pro

3. Specificaties op straat

De Oppo Reno 7 SE wordt de meest betaalbare van het trio en heeft daardoor ook de minst indrukwekkende specificaties. De telefoon beschikt over een amoled-scherm van 6,43 inch en de MediaTek Dimensity 920-processor. Er is 8 of 12GB RAM aan boord en 128GB of 256GB opslag. De accu is 4300 mAh groot en opladen gaat met 65 Watt. De frontcamera schiet plaatjes van 32 megapixel en op de achterkant zijn nog eens drie camera’s geplaatst. Die hebben resoluties van van 64, 8 en 2 megapixel.

De normale Oppo Reno 7 beschikt over een scherm van 6,5 inch. Net als de Reno 7 SE ververst ‘ie 90 keer per seconde voor een soepele ervaring. Er komen ook 8/128GB en 12/256GB-modellen van op de markt en de MediaTek Dimensity 1200-chip is het kloppende hart. De accu is met 4500 mAh iets groter dan de 7 SE. Qua camera’s zien we wel wat verschillen, namelijk een 50, 16 en 2 megapixel-sensor.

Tot slot is er de Oppo Reno 7 Pro, die de beste specificaties aan boord heeft. Zo zien we de snelle Snapdragon 888-chip en 8 of 12GB RAM. Er is 256GB of 512GB opslag aan boord en meerdere camera’s op de achterkant. Daarmee maak je normale foto’s, kiekjes in een wijdere hoek en kun je wat zoomen. Ook dit toestel is uitgerust met een 4500 mAh-accu en 65 Watt-snellaadtechniek.

4. Aankondiging op 25 november, wel voor de Chinese markt

Op 25 november wordt de Oppo Reno 7-serie gepresenteerd voor de Chinese markt. Daardoor is het nog de vraag of we de toestellen ook ooit in Europa gaan zien. Zo is de Reno 5-serie hier nooit verschenen, maar de Reno 6-serie is hier weer wel uitgebracht.

Meer weten over die smartphones? Check dan onze review van de Oppo Reno 6 en 6 Pro. Ook hebben we een video opgenomen, waarin redacteur Colin je alles vertelt over zijn indrukken van de toestellen.

