Dit zijn de Oppo Reno 8 (Pro) en Pad Air: alles op een rij

De Oppo Reno 8 is officieel gepresenteerd, samen met de luxere Oppo Reno 8 Pro. Op hetzelfde evenement is ook de eerste Oppo-tablet voor Europa onthuld.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oppo Reno 8 officieel: adviesprijs van 529 euro

De Oppo Reno 8 heeft een flitsende behuizing en is uitgerust met een MediaTek-chip, 8GB RAM en 256GB opslagruimte. Op de achterkant vind je drie camera’s, waaronder een hoofdcamera van 50 megapixel. De selfiecamera zit in een klein gaatje in de linker bovenhoek en die schiet foto’s van maximaal 32 megapixel.

Het amoled-scherm is 6,43 inch groot en ververst 90 keer per seconde. Onder het scherm zit een optische vingerafdrukscanner, zodat je het toestel snel ontgrendelt en gegevens altijd veilig zijn. De accu is 4500 mAh groot en kan snel opladen, waardoor ‘ie in 30 minuten helemaal vol zit.

Oppo Reno 8 Pro: de topper uit de serie

Ook de Oppo Reno 8 Pro ziet het Europese levenslicht. De smartphone heeft een kleurrijk amoled-scherm van 6,7 inch, waarbij de pixels 120 keer per seconde verversen. Dat zorgt voor een soepele ervaring tijdens het scrollen of spelen van geoptimaliseerde games. De MediaTek Dimensity 8100 Max-chip zorgt daar ook voor en is krachtig genoeg voor elke taak. Hier komt alleen de 8/256GB-versie op de markt.

Om de 4500 mAh-accu op te laden, gebruik je de bijgeleverde SuperVOOC-oplader van 80 Watt. De Reno 8 Pro draait op Android 12 met de ColorOS-schil. In de toekomst komen ook Android 13 en 14 naar het toestel en je krijgt om het kwartaal een beveiligingspatch, gedurende drie jaar.



Alle focus op de camera’s

Op de achterkant zijn drie camera’s te vinden. Oppo zet hoog in op fotograferen in slechte lichtomstandigheden. Daarom is de zelfontwikkelde Marisillicon X-chip aanwezig, die werd geïntroduceerd bij de Oppo Find X5 Pro.

Voor de primaire camera is er gekozen voor de bekende IMX766-sensor van Sony. Deze sensor heeft een resolutie van 50 megapixel. Foto’s in een wijdere hoek schiet je met de 8 megapixel-groothoeklens en tot slot is er nog een camera aan boord voor close-ups. Die heeft wel een magere resolutie van slechts 2 megapixel. De selfiecamera maakt kiekjes van 32 megapixel.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oppo Pad Air: eerste tablet voor Europa

Naast de nieuwe smartphones is ook de Oppo Pad Air getoond. Dat is de tweede tablet van Oppo en die komt nu ook naar Europa. Het apparaat is uitgerust met een scherm van 10,36 inch met een resolutie van 2000 bij 1200 pixels. Verversen doen die maximaal 60 keer per seconde, wat niet de meest soepele ervaring oplevert. Er zijn ook tablets verkrijgbaar met 90Hz- of zelfs 120Hz-schermen.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 680-chip met minimaal 4GB RAM en 64GB uitbreidbare opslagruimte. Houd natuurlijk de prijs in gedachten (279 euro), want het is niet de snelste tablet op de markt. Voor alledaagse taken, simpele spellen en wat multitasking volstaat ‘ie echter prima.

Er is een accu aanwezig van 7100 mAh en opladen gaat met maximaal 18 Watt. De tablet draait op Android 12 met een aangepaste versie van de ColorOS-schil. Die is geoptimaliseerd voor tablets en grote schermen. Het precieze updatebeleid is niet bekend, maar Android Planet heeft die vraag wel uitstaan.

Tot slot presenteerde Oppo ook een zwarte variant van de Oppo Enco X2-oordopjes. Ook de Oppo Band 2 komt naar Europa en gaat hier 69 euro kosten.

Prijzen en beschikbaarheid

De Oppo Reno 8 is per direct verkrijgbaar in het goud en zwart. De adviesprijs bedraagt 529 euro en tijdelijk krijg je verschillende accessoires bij de aankoop. Zo ontvang je een setje OPPO Enco Free2-oordopjes en siliconen case met een totale waarde van 128 euro.

Reno 8 – los toestel Reno 8 – abonnement Bol.com KPN Coolblue T-Mobile Mobiel.nl Tele2

Voor de Oppo Reno 8 Pro betaal je 749 euro. De telefoon verschijnt in het groen en zwart. Tot en met 1 oktober ontvang je gratis accessoires met een waarde van 327 euro. Daarbij gaat het om een setje Oppo Enco X, Oppo Watch Free en een siliconen hoesje.

Reno 8 Pro – los toestel Reno 8 Pro- abonnement Bol.com KPN Coolblue T-Mobile Mobiel.nl Tele2

Vanaf komende week ligt ook de Pad Air in de (digitale) winkels. De adviesprijs voor het model met 4GB RAM en 64GB opslag is 279 euro. Voor de 4/128GB-variant betaal je 329 euro.

Meer recent Oppo-nieuws: