‘Renders Oppo Reno 8 gelekt: hoekige zijkanten en flitsende kleuren’

Oppo lanceert zijn nieuwe Reno 8-smartphone op 23 mei China. Inmiddels weten we hoe het toestel eruit ziet. Lees dus snel verder!

Dit is de gloednieuwe Oppo Reno 8

Oppo komt binnenkort met een nieuw toestel: de Reno 8. De telefoon is zoals gewoonlijk eerst in China beschikbaar en komt naar verwachting later naar andere landen. De bekende lekker Evan Blass deelde onlangs renders van de Oppo Reno 8. Het toestel krijgt een fris en modern ontwerp, met platte, hoekige zijkanten. Deze doen denken aan de randen van de iPhone 13. Het camera-ontwerp lijkt enigszins op dat van de Samsung Galaxy S22. Dat komt omdat het vanaf de achterkant mooi overloopt op de rest van de behuizing.

Opvallend zijn de bijzondere kleuren van de Reno 8. Oppo staat hierom bekend; de fabrikant kiest wel vaker voor in het oog springende kleuren. De Reno 8 komt in een oranjeroze uitvoering, die qua kleurenpallet wat weg heeft van een zonsondergang. Ook komt de fabrikant met een lichtblauwe en zwarte variant van de Reno 8.

We weten al het een en ander over de specificaties van de nieuwe Oppo-telefoon. Zo krijgt het toestel Qualcomms gloednieuwe Snapdragon 7 Gen 1, die de chipmaker naar verluidt op 20 mei aankondigt. Dit is naar verwachting een krachtige chips voor midrange Android-telefoons.

Dat wil zeggen dat ‘ie een stukje minder krachtig is dan de snelste mobiele processoren van dit moment. Ook komt Oppo naar verwachting met een Pro-variant van de Reno 8, die op een MediaTek Dimensity 8100-chip draait.

Vier camera’s verstopt in drie lenzen

De Oppo Reno 8 krijgt in totaal vier camera’s op de achterkant. Dat zou je misschien niet op het eerste gezicht zeggen, aangezien het toestel slechts drie lenzen heeft. De kleinste lens bevat echter twee camera’s. Over de specificaties van deze camera’s is helaas nog maar weinig bekend. De hoofdlens heeft naar verluidt een resolutie van 50 megapixel.

Naast de hoofdcamera verwachten we ook een groothoeklens voor extra wijde foto’s. De twee kleine camera’s zijn wellicht een macrocamera en dieptesensor, maar wellicht heeft Oppo nog een verrassing voor ons in petto.

Ben je benieuwd naar de Oppo Reno 8? Zodra we meer over het toestel weten, geven we je natuurlijk een update.

