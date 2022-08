Oppo Reno 8-serie wordt 31 augustus onthuld voor Europa

Oppo meldt dat het Reno 8-evenement op 31 augustus plaatsvindt. Op die dag worden verschillende smartphones voor de Europese markt gepresenteerd, maar welke dat precies zijn is nog de vraag.

31 augustus: Oppo Reno 8-evenement

Oppo heeft laten weten dat je woensdag 31 augustus kunt omcirkelen in je agenda. Op die dag vindt er namelijk een grootse Europese aankondiging plaats voor de Oppo Reno 8-serie. Op 31 augustus kijk je live mee met het fysieke evenement dat plaatsvindt in Parijs. Vanaf 14.30 uur volg je de stream via het YouTube-kanaal van de fabrikant.

Dit verwachten we

Verschillende Oppo Reno 8-telefoons zijn in China al gepresenteerd, maar welke hier op de markt komen is nog onbekend. In de aankondiging wordt sowieso gesproken over de Reno 8 Pro.

Met dit toestel zet Oppo hoog in op de cameramogelijkheden, ook bij weinig licht. Zo vind je de MariSilicon X-chip in de telefoon. Die is door Oppo zelf ontwikkeld en zorgt voor betere beeldverwerking bij het maken van foto’s en video’s. De chip kennen we onder andere van de Oppo Find X5 Pro, iets wat we natuurlijk uitvoerig hebben besproken in de Oppo Find X5 Pro review.

Naast de Reno 8 Pro zou het ook kunnen dat we de normale Oppo Reno 8 officieel gaan zien. Opvallend is dat de goedkopere Oppo Reno 8 Lite al een tijdje in Nederland te koop is, maar hier nooit officieel is onthuld.

Niet alleen maar smartphones

Oppo grijpt het evenement ook aan om producten in andere categorieën te presenteren. Zo heeft het bedrijf afgelopen tijd ook al flink ingezet op draadloze oordopjes en IoT-producten. Recent is ook de Oppo Pad Air gepresenteerd, een tablet, en die maakt op het evenement mogelijk ook zijn Europese debuut.

