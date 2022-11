Oppo Reno 9-serie gelanceerd: drie verfijnde opvolgers

Oppo heeft gloednieuwe smartphones in de Reno-lijn officieel aangekondigd. De Reno 9, Reno 9 Pro en Reno 9 Pro Plus zijn nu in China te verkrijgen en hebben degelijke specificaties. Je leest er hier alles over.

Oppo Reno 9 officieel onthuld: dit moet je weten

De nieuwe Oppo Reno 9-serie bestaat uit drie smartphones met oplopende prijskaartjes: de Reno 9, Reno 9 Pro en Reno 9 Pro Plus. Alle drie de toestellen beschikken over dezelfde amoled-schermen van 6,7 inch met een versverssnelheid van 120Hz. Daardoor hebben beelden een helder contrast en voelen animaties en games soepel aan.

De smartphones hebben een batterijcapaciteit van 4500 mAh, met de Pro Plus als uitzondering. Deze telefoon heeft namelijk een 4700 mAh-accu. De toestellen zouden gemakkelijk het einde van de dag moeten halen. Waar je de reguliere Reno 9 en 9 Pro met maximaal 67 Watt kunt snelladen, is de Pro Plus een tikkeltje sneller met 80 Watt.

Zowel de Reno 9 Pro als Reno 9 Pro Plus hebben een hoofdcamera achterop met een resolutie van 50 megapixel, en een groothoeklens van 8 megapixel. Daarnaast beschikt de Pro Plus ook over een extra macrocamera. De reguliere Oppo Reno 9 heeft een hoofdcamera met een hogere resolutie, namelijk 64 megapixel. Op de telefoons is ook een selfiecamera van 32 megapixel te vinden.

Het grote verschil tussen de toestellen zit hem in de processors. Het topmodel heeft de snelste Snapdragon-chip van het moment: de 8 Plus Gen 1. Daarmee zal hij razendsnel aanvoelen. De Reno 9 Pro is uitgerust met een iets langzamere Dimensity 8100-Max en het goedkoopste model moet het doen met de Snapdragon 778G Plus. Die laatste is een beetje gedateerd, maar biedt wel ondersteuning voor 5G.

De Oppo Reno 9 heeft 12GB aan werkgeheugen aan boord, waarmee je gemakkelijk meerdere apps tegelijk draait. Daarnaast heeft ‘ie 256GB aan opslagruimte. De Reno 9 Pro en Pro Plus doen er een schepje boven op en bieden zowel een 16/256GB- als een 16/512GB-variant.

Wat kosten ze en komen ze naar Nederland?

De Reno 9-toestellen – die overigens alle drie op Android 13 draaien – zijn nog enkel gelanceerd in China. Daar zijn de vanafprijzen omgerekend 336 euro voor de Reno 9, 470 euro voor de Reno 9 Pro en 538 euro voor de Reno 9 Pro Plus.

Er is nog niets bekend over een lancering in Europa. Oppo is wel actief in Nederland, dus we verwachten (een deel van de) smartphones hier stiekem wel te zien.

