Renders Oppo Reno 9-serie gelekt: bekijk de beelden hier

Oppo presenteert binnenkort mogelijk haar nieuwste Reno 9-smartphones. De toestellen zijn nu te zien op gelekte renders.

Dit zijn de Oppo Reno 9-renders

Als we de laatste geruchten mogen geloven, komt Oppo later deze maand met drie nieuwe smartphones. Het gaat om de Oppo Reno 9, Reno 9 Pro en Reno 9 Pro Plus, die de Oppo Reno 8 en Reno 8 Pro opvolgen. De telefoons worden waarschijnlijk eerst in China aangekondigd en verschijnen mogelijk later in Europa.

De bekende en betrouwbare smartphonelekker Evan Blass (Evleaks op Twitter) heeft nu afbeeldingen van de Oppo-smartphones online gezet. De plaatjes hieronder tonen hoe de toestellen eruit komen te zien. De telefoons lijken sterk op de Oppo Reno 8 Pro, met een camera-eiland dat een beetje uitsteekt en een klein cameragat bovenaan in het midden van het scherm.

Oppo Reno 9 Oppo Reno 9 Pro Oppo Reno 9 Pro Plus



Een opvallend detail is dat er in de camera-eilanden van de Reno 9 Pro en Reno 9 Pro Plus ‘powered by MariSilicon’ staat, maar bij het instapmodel niet. Dit is een specifieke chip die zorgt voor de beeldverwerking en die ontbreekt dus bij de Oppo Reno 9. Ook zien we dat alleen het duurste toestel een drievoudige camera heeft; de Reno 9 en 9 Pro hebben er ‘maar’ twee.

Gelekte specificaties van de Reno 9-reeks

Inmiddels zijn ook de meeste specificaties van de Oppo Reno 9-smartphones gelekt. Zo zouden de toestellen alledrie beschikken over een 6,7 inch-amoled-scherm, met een hoge resolutie en 120Hz-ververssnelheid. Ook hebben de telefoons gemeen dat ze zijn voorzien van een vingerafdrukscanner onder het scherm en Android 13, met daaroverheen de bekende ColorOS-schil.

Zoals je zou verwachten, verschilt de interne hardware wel. De reguliere Oppo Reno 9 heeft een Snapdragon 778G-processor, die we kennen van telefoons als de Samsung Galaxy A52s en Motorola Edge 20. De Reno 9 Pro is krachtiger dankzij de MediaTek Dimensity 8100 Max-chip, terwijl de Reno 9 Pro Plus een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor heeft.

Tot slot zou de accu bij de Oppo Reno 9 en 9 Pro een capaciteit hebben van 4500 mAh. Opladen gaat met maximaal 67 Watt. De Reno 9 Pro Plus heeft een grotere 4700 mAh-batterij en kan snellader opladen (80 Watt). Deze smartphone moet ook de meest veelzijdige camera set-up van het drietal krijgen; geruchten hebben het over een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera.

