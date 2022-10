‘Specificaties Oppo Reno 9 gelekt: nieuwe midranger op komst’

Via een bekende bron is informatie over de Oppo Reno 9 verschenen. Oppo kiest weer voor midrange-specificaties en gaat meerdere toestellen uitbrengen.

‘Dit zijn de Oppo Reno 9-specificaties’

De bekende lekker Digital Chat Station heeft informatie gelekt over de nog onaangekondigde Oppo Reno 9. De smartphone krijgt een amoled-scherm met gebogen schermranden van 6,7 inch. De resolutie bedraagt 2412 bij 1080 pixels en de maximale ververssnelheid ligt op 120Hz.

Er wordt gekozen voor de Snapdragon 778 Plus-processor, die we kennen van onder andere de Nothing Phone (1) en Motorola Edge 30. Er is 12GB werkgeheugen aanwezig, maar over de opslag is weinig bekend. De huidige Oppo Reno 8 is te koop in varianten met onder andere 128GB of 256GB aan opslagruimte.

Vermeende foto’s van Oppo Reno 9

We zien weer een selfiecamera van 32 megapixel, die is geplaatst in een klein gaatje in het scherm. Op de achterkant zijn er meerdere camera’s te vinden. Voor nu is er alleen informatie bekend over de hoofdcamera. Die krijgt een resolutie van 64 megapixel. De Reno 8 heeft nog twee camera’s van elk 2 megapixel, waarmee je close-ups kunt maken en portretten. Het is de vraag of Oppo weer kiest voor deze opzet.

De accu is hetzelfde gebleven qua capaciteit ten opzichte van zijn voorganger, namelijk 4500 mAh. Wel is het zo dat opladen iets langzamer zou gaan met 67 Watt, terwijl het huidige model oplaadt met 80 Watt. We gaan er vanuit dat de telefoon uit de doos op Android 13 draait, met daaroverheen de ColorOS-schil.

Beschikbaarheid Oppo Reno 9-serie

Het ligt in de lijn der verwachting dat we dit toestel dit jaar nog gaan zien voor de Chinese markt. Volgens geruchten gaat dat gebeuren in november, waarbij we ook andere modellen verwachten. Naast de Oppo Reno 9, verwachten we ook dat het bedrijf komt met de Reno 9 Pro en Reno 9 Pro Plus.

Wanneer de overstap naar Europa wordt gemaakt is dan nog de vraag. Hier verscheen de Reno 8-serie pas in augustus. Lees natuurlijk ook even onze Oppo Reno 8 Pro review, waardoor je weet wat je kunt verwachten. Ook komt Oppo binnen enkele maanden nog met de nieuwe high-end Find X6-serie. Tot slot: we zijn bezig met onze review van de Oppo Pad Air, dus houd Android Planet zeker in de gaten.

