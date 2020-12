Fabrikant Oppo werkt al aan een vouwbare smartphone, maar heeft nu een nieuw concept laten zien. Het scherm daarvan kan vouwen op twee plekken. Daardoor kun je het toestel gebruiken in allerlei verschillende scenario’s.

Oppo “Slide Phone”: concept toont blik in de toekomst

Fabrikant Oppo is op dreef, want enkele weken geleden toonde het bedrijf ook al een concept van een smartphone. Nu is dat weer het geval en Oppo noemt het de ‘Slide Phone’. Het gaat om een toestel met een scherm dat op twee plekken gevouwen kan worden. Door die mogelijkheid kan de smartphone op meerdere manieren gebruikt worden.

Als het toestel volledig is opgevouwen is het zo klein dat het makkelijk in je handpalm past. Klap je het eerste gedeelte open dan ontvouwt zich een schermpje van 1,5 inch. Dat is klein, maar volgens de fabrikant genoeg om gesprekken op te nemen, muziek te bedienen of bijvoorbeeld notificaties te checken.

Het tweede gedeelte heeft een grotere diagonaal, namelijk van 3,15 inch. Volgens Oppo is dat genoeg om foto’s mee te maken of wat games te spelen. Klap je beide delen uit dan maak je gebruik van een 7 inch-display. Wat de exacte verhouding daarvan is, is onbekend. Wel is de conceptsmartphone erg smal, wat niet altijd even praktisch is. Wel is dat weer erg handig voor multitasking, waarbij je meerdere apps naast elkaar kunt gebruiken.

Slide Phone: stylus, drie camera’s en beschikbaarheid

Het scherm bedienen kan ook met een stylus, die in de behuizing van het toestel te stoppen is. Ook zijn er drie camera’s aan boord, samen met een ledflitser. Aangezien het om een concept gaat, waarbij vooral het design centraal staat, is er over eventuele specificaties niks bekendgemaakt.

Een toestel als deze is vooralsnog toekomstvisie. Wel komt de fabrikant volgens geruchten ‘binnenkort’ met een smartphone waarbij het scherm uit te vouwen of uit te rollen is. Daarmee gaat het de strijd aan met onder andere Samsung en Huawei,



Die fabrikanten hebben al daadwerkelijk toestellen uitgebracht met vouwbare displays. Samsung zou zich volgens geruchten volgend jaar nog meer op zulke smartphones willen focussen. In 2021 zou het bedrijf namelijk vijf vouwbare toestellen uit willen brengen.

Wat vind jij van dit nieuwe concept van Oppo? Zie je jezelf ermee werken in de toekomst of zie je liever een andere vormfactor? Laat het weten in de reacties hieronder!

