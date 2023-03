Waarom Oppo voorlopig vooral goedkopere smartphones uitbrengt

Oppo komt met een nieuwe strategie voor 2023. Dat betekent onder andere dat de Find X6-serie niet internationaal wordt uitgebracht. Wat dat nog meer voor gevolgen heeft voor Nederland, Europa en de rest van de wereld lees je hier.

Oppo strategie 2023: geen Find X6 buiten China

De Oppo Find X6 Pro is onlangs onthuld in China, maar wordt niet uitgebracht in internationale markten. Dat heeft een woordvoerder van Oppo laten weten aan Android Planet. De reden die daarvoor wordt gegeven is dat het bedrijf in 2023 kiest voor een geheel andere strategie.

Daarbij is er gekozen om op de markten buiten China prioriteit te geven aan foldables, in een prijsklasse van 1000 euro of meer. De woordvoerder geeft ook aan dat het bedrijf de inspanningen daarop focust – en dus niet op de Find X6-serie. Dat betekent (voor nu) dat de Find X6 Pro niet in Europa verschijnt.

Benelux: net een ander verhaal

In de Benelux is het verhaal nog iets anders: “daarin zit Oppo voor nu in een overgangsfase”. Zo is de Oppo Find N2 Flip inmiddels al wel te koop in verschillende Europese landen, maar nog niet in Nederland, België of Luxemburg.

De woordvoerder geeft aan dat Oppo hier over blijft evalueren, maar dat het nog niet bekend is of het toestel hier wel of niet wordt uitgebracht. “Voor nu richten we onze aandacht op de introductie van nieuwe producten in de Oppo Reno Series en A Series”. Hij sluit af door te zeggen dat daarmee ‘de huidige behoeften en verwachtingen van de consument in die markt voor nu worden beantwoord’.



Het officiële statement van Oppo luidt:

The foldable smartphone is the #1 priority of OPPO’s overseas product strategy in the ultra-premium segment (over 1000USD), and OPPO will concentrate our efforts on bringing more innovative foldable smartphones to the international market. We will keep you updated on the future plans.

Wachten op nieuwe betaalbare toestellen

Wanneer we meer Oppo-telefoons krijgen, is nog onduidelijk. Zo wachten we op de nieuwe smartphones in de Reno 9-serie, wat waarschijnlijk nog enkele maanden duurt. De Reno 8-toestellen werden namelijk onthuld in augustus van 2022. De smartphone in de A-serie worden niet allemaal op dezelfde datum gepresenteerd. Zo introduceerde het bedrijf onlangs nog de Oppo A78 voor 295 euro.

Wat vind jij van het nieuws dat we hier voorlopig dus geen high-end toestellen gaan zien in de Find X-serie? Laat dat uiteraard even weten in de reacties! Helemaal op de hoogte blijven over Oppo en ander nieuws, schrijf je dan even in voor onze gratis nieuwsbrief en volg Android Planet via Google Nieuws. Tot slot zijn we natuurlijk ook te volgen via social media: Twitter, Facebook en Instagram.

