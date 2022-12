Oppo verbetert updatebeleid: dit moet je weten

In navolging van OnePlus verbetert ook Oppo zijn updatebeleid. Vanaf volgend jaar krijgen sommige dure, high-end smartphones vijf jaar lang Android-updates.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eind vorige maand kondigde OnePlus aan dat sommige smartphones vanaf volgend jaar langer Android-updates krijgen. Nu verbetert ook Oppo zijn updatebeleid. Vanaf 2023 krijgen ‘geselecteerde vlaggenschipmodellen’ vier grote Android-upgrades en vijf jaar lang beveiligingspatches, die hackers buiten de deur houden.

Dit is dezelfde belofte als die van OnePlus, wat overigens niet zo gek is. Oppo en OnePlus zijn onderdeel van hetzelfde moederbedrijf – BBK Electronics – en werken op dit moment nauw met elkaar samen. Het is nog onduidelijk welke smartphones gaan profiteren van het nieuwe updatebeleid, maar het zijn zoals gezegd de duurdere smartphones van het bedrijf.

De Oppo Find X5 Pro

Goedkopere smartphones in bijvoorbeeld de A-lijn van Oppo vallen buiten de boot. Ook huidige toptoestellen, zoals de Oppo Find X5 Pro, hoeven niet op meer updates te rekenen. Bij de Oppo Find X6-serie verwachten we wel dat de fabrikant ze wél langer ondersteunt.

Veel Android-fabrikanten hebben hun updatebeleid de laatste tijd verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan Samsung, dat ook vier Android-versie-updates en vijf jaar aan beveiligingspatches belooft. Dit geldt ook voor goedkopere toestellen van het bedrijf, zoals de Galaxy A53 en Galaxy A33.

Bij OnePlus moeten we hier dus nog eventjes op wachten. We denken dat de OnePlus 11 de eerste smartphone van het bedrijf is die vijf jaar lang updates krijgt. Opvallend genoeg blijft Google, de maker van Android en de Pixel-telefoons, juist een beetje achter. De zoekgigant geeft zijn toestellen weliswaar vijf jaar aan beveiligingspatches, maar slechts drie Android-versie-updates in plaats van vier.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook Motorola, dat voorheen niet bepaald bekend stond om de goede software-ondersteuning, doet het inmiddels een stuk beter. De Motorola Edge 30 Ultra ontvangt bijvoorbeeld drie Android-upgrades en vier jaar lang beveiligingspatches. Bij goedkopere telefoons van het bedrijf is dit echter weer een stuk minder.

De meest recente update is Android 13. Heeft jouw smartphones deze versie al gekregen? Check het Android 13 update-overzicht voor een compleet overzicht met alle recente toestellen!

Het laatste nieuws over Oppo: