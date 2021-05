Oppo gaat ook goedkopere smartphones langer voorzien van Android-updates. Dit betekent dat alle toestellen van de Chinese fabrikant nu drie jaar lang updates krijgen.

Oppo gaat zijn updatebeleid verbeteren voor goedkopere toestellen, zo laat het bedrijf desgevraagd weten aan Tweakers. Toestellen in de Reno- of A-reeks krijgen nu drie jaar lang beveiligingspatches, in plaats van twee. Grotere Android-versie-updates worden één keer uitgerold. Heb je een Oppo-telefoon gekocht die op Android 11 draait, dan kun je dus sowieso een Android 12-upgrade verwachten.

De drie jaar aan Android-beveiligingspatches geldt dus ook voor telefoons in de Oppo Reno-reeks, maar deze toestellen krijgen bovendien een grote Android-update meer. Oppo maakte eerder bekend dat de Find X3-smartphones drie jaar lang ondersteund worden met beveiligingsupdates. Voorheen beloofde de Chinese fabrikant dit maar twee jaar lang te doen.

De beveiligingspatches voor de Oppo A- en Reno-smartphones worden ieder kwartaal uitgebracht, net als bij bijvoorbeeld toestellen van Motorola. Duurdere Oppo Find X-telefoons ontvangen iedere maand een update en blijven hiermee dus sneller up-to-date. Ook krijgen deze smartphones twee Android-versie-upgrades.

Fabrikanten doen steeds meer hun best om Android-telefoons langer te ondersteunen. Samsung belooft alle recente smartphones maar liefst vier jaar lang van beveiligingspatches te voorzien. Ook Nokia, dat onlangs meerdere nieuwe telefoons aankondigde, werkt veel toestellen drie jaar lang bij.

In het budgetsegment doet Oppo het overigens nu beter dan bedrijven als OnePlus en Motorola. De goedkoopste toestellen van OnePlus, de Nord N10 en Nord N100, krijgen slechts twee jaar beveiligingspatches en één grote Android-update. Dit geldt ook voor de meeste Motorola-smartphones, zoals de Moto G30, Moto G9 Power en (veel duurdere) Moto G100.

