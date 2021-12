Oppo laat bijzondere verstelbare cameralens voor smartphones zien in video

Smartphones zijn over het algemeen te dun om een uitschuifbaar camerasysteem te kunnen inbouwen. Oppo heeft echter een manier gevonden en dat ziet er veelbelovend uit.

Verstelbare smartphonelenzen: Oppo ziet er toekomst in

Oppo kondigt ieder jaar tijdens haar Inno Day-event heel wat bijzondere technologische snufjes aan. Vorig jaar zagen we een rolbare smartphone en ook dit jaar lijkt Oppo weer een bijzonder snufje voor ons in petto te hebben. De fabrikant heeft namelijk een video gedeeld waarin een verstelbare smartphonelens te zien is.

Grote camera’s hebben meestal een verstelbare lens, waardoor gebruikers handmatig optisch kunnen zoomen. Ook verandert op die manier vaak het diafragma, waardoor foto’s een mooie, natuurlijke wazige achtergrond krijgen. Smartphones zijn over het algemeen te dun voor een verstelbare lens. Daarom hebben de meeste huidige smartphones twee, drie, vier of zelfs vijf verschillende camera’s aan de achterkant.

Most pop-ups are annoying…



But not our self-developed retractable camera! 😉



Explore more in INNO WORLD on 14/12.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If — OPPO (@oppo) December 7, 2021

Met een verstelbare zoomlens is de aanwezigheid van een aparte zoomlens overbodig. Dat scheelt ruimte en is bovenal gewoon heel erg cool. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Voor groothoekfoto’s of macrofoto’s zou echter nog wel een extra lens nodig zijn.

Bewegende onderdelen, paniek?

Een smartphone is zoals we allemaal weten vrij breekbaar. Bewegende onderdelen zorgen bij veel mensen voor paniek. Oppo laat in de video al zien dat dat waarschijnlijk niet nodig is. Zo zien we water over de verstelbare lens druipen en valt de smartphone van grote hoogte naar beneden. Niks aan de hand.

Op 14 december krijgen we meer te weten over Oppo’s verstelbare smartphonecamera. Op die datum is het Inno Day, Oppo’s jaarlijkse techdag. Tijdens het Inno World-evenement gaat de fabrikant alles over het nieuwe technologische snufje vertellen.

