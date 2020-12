Oppo werkt aan verwijderbare camera voor smartphones

De Chinese smartphonefabrikant Oppo ontwikkelt een verwijderbare camera, die je ook voor selfies kunt gebruiken. Daarmee zou een cameragaatje in het scherm overbodig worden, maar er zijn nog meer voordelen denkbaar.

Lees verder na de advertentie.

‘Oppo komt met verwijderbare camera’

Oppo heeft een patent ingediend voor een verwijderbare camera. Of beter gezegd meerdere camera’s. Het gaat namelijk om een module met verschillende lenzen die standaard in de achterkant van je smartphone zit geklikt. Wil je een selfie maken? Dan verwijder je de module en sluit je hem aan op de usb-c-poort van je telefoon. Op die manier kun je natuurlijk ook videobellen of deelnemen aan een Zoom-vergadering.

De cameramodule heeft zijn eigen batterij en beschikt over nfc, wifi en bluetooth. Dat betekent dat je ook foto’s kunt maken als de camera’s niet aan je smartphone vastzitten. Een beetje fotograaf ziet direct mogelijkheden. Je kunt de module bijvoorbeeld gebruiken om laag bij de grond bloemen te fotograferen. Je legt de camera’s in het gras en kunt zelf rechtop blijven staan om het beeld te beoordelen en het kiekje te schieten. Dat scheelt weer vieze knieën.

Een ander voordeel, in theorie althans, is dat je de cameramodule kunt vervangen door een nieuwe. Als je nog tevreden bent over je smartphone, maar wel graag betere camera’s wilt, bestel je gewoon een andere. Dat kan natuurlijk alleen als Oppo er voor kiest om de modules los te verkopen.

Nadelen zijn er helaas ook. De module is klein en je raakt hem gemakkelijk kwijt. Bovendien is het de vraag of mensen de camera’s steeds in en uit hun smartphone willen halen. LG introduceerde in 2016 verschillende modules voor de LG G5. Zo kon je een fysieke sluiterknop aan het toestel toevoegen en een audioconverter die het geluid verbeterde. Dat systeem werd geen succes.

Hoe raken we het cameragat kwijt?

Oppo’s verwijderbare camera lijkt vooral bedoeld om van het selfiegat in het scherm af te komen. Daar zijn de laatste jaren veel technieken voor ontwikkeld. Asus kiest op de Zenfone 7 (Pro) voor een flipcamera, OnePlus leverde de OnePlus 7 Pro met een pop-up camera. ZTE bracht in september de Axon 20 5G uit. Dat is volgens de Chinese fabrikant de eerste smartphone met een selfiecamera áchter het scherm. Je ziet hem niet zitten, maar kunt er wel foto’s mee maken.

Of en wanneer Oppo de verwijderbare camera daadwerkelijk in een smartphone stopt is nog niet bekend. Wil je op de hoogte blijven van deze techniek en andere leuke Android-nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en download de gratis Android Planet-app.

Lees het laatste nieuws over Oppo