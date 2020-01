Oppo, Vivo en Xiaomi beginnen samenwerking om snel bestanden te delen

Drie Chinese smartphone-fabrikanten slaan de handen ineen om het gemakkelijker te maken om bestanden direct tussen telefoons te delen. Oppo, Vivo en Xiaomi hebben daar een eigen protocol voor ontwikkeld.

Peer-to-Peer Transmission Alliance

Met de nieuwe deelfunctie kun je razendsnel bestanden overzetten van de ene naar de andere telefoon, zonder dat ze daarvoor online hoeven te zijn. De functie maakt gebruik van een combinatie van bluetooth en wifi en stuurt bestanden door met een maximale snelheid van 20MB/s.

De drie fabrikanten gaan de samenwerking aan onder de naam Peer-to-Peer Transmission Alliance. In een reactie laten ze weten dat andere smartphonemakers zich aan kunnen sluiten. “Dit is een belangrijke eerste stap voor Oppo, Vivo en Xiaomi om hun gebruikers beter van dienst te zijn”, zegt Oppo’s vice-president Andy Wu. “We verwelkomen andere Android smartphone-merken om mee te doen.”

Snel grote bestanden delen

Bezitters van een recente Oppo, Vivo of Xiaomi-telefoon kunnen binnenkort de deelfunctie gebruiken door vanaf de notificatiebalk op het startscherm naar beneden te vegen. Daar komt een apart icoontje te staan, dat de deelfunctie activeert. De ontvanger van een bestand moet ook een geschikte telefoon hebben van een van de drie merken. Die krijgt een pop-up te zien zodra iemand iets met hem deelt.

De deelfunctie werkt door een verbinding te maken tussen twee toestellen via bluetooth. Het oversturen van het bestand gebeurt vervolgens via wifi p2p. Zowel bluetooth als wifi moeten dus aanstaan om de feature te gebruiken. Beide toestellen maken direct verbinding met elkaar, mobiel internet of normale wifi-verbinding is niet nodig. Het is mogelijk om meerdere bestanden tegelijkertijd te versturen.

Vergelijkbaar met Google Nearby en Apple AirDrop

Daarbij lijkt de functie erg op Apple’s AirDrop. Google zelf heeft ook al sinds 2016 de mogelijkheid om op deze manier bestanden te delen. Google Nearby is beschikbaar voor ontwikkelaars om apps mee te ontwikkelen die het bijvoorbeeld mogelijk maken om snel apparaten te koppelen of om offline berichten te delen. Via ‘Google Nearby Connections’ is het ook mogelijk om een soortgelijke deelfunctie op te zetten.

Wanneer is de deelfunctie beschikbaar voor Oppo, Xiaomi en Vivo?