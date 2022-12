Oppo komt met vouwbare smartphones: dit weten we al

Oppo presenteert later deze maand twee vouwbare smartphones, die de concurrentie aan moeten gaan met vergelijkbare toestellen van Samsung. Dit weten we al over de nieuwe telefoons.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vouwbare smartphones van Oppo komen eraan

Lange tijd had Samsung het rijk in Nederland vrijwel alleen als het aankomt op vouwbare smartphones. Daar komt nu rap verandering in. Later deze maand presenteert Oppo namelijk de Find N2 en Find N2 Flip. Vorig jaar bracht het merk de eerste Oppo Find N uit, maar die verscheen alleen in China.

De Find N2 moet in meer landen te koop zijn en gaat de concurrentie aan met de Samsung Galaxy Z Fold 4. Net als dat toestel heeft de Find N2 waarschijnlijk een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip aan boord. Die zou wel iets trager zijn afgesteld om de batterij te sparen. Deze accu heeft overigens een capaciteit van 4520 mAh en kun je opladen met 67 Watt. Dat is een stuk sneller dan de Samsung, die blijft steken op 25 Watt.

De eerste Oppo Find N

De Find N2 heeft een 5,54 inch-amoled-scherm aan de buitenkant. Als je het toestel openklapt, heb je een compacte tablet onder ogen met een 7,1 inch-scherm. Daarmee is de Find N2 een slag kleiner dan de Fold 4 van Samsung, die over displays van 6,2 en 7,6 inch beschikt. Beide schermen hebben net als de Samsung een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden.

Oppo voorziet de Find N2 van vijf camera’s. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, een 48 megapixel-groothoeklens, een 32 megapixel-telecamera om mee in te zoomen en twee selfiecamera’s op beide schermen. Het toestel draait op ColorOS 13, dat is gebaseerd op Android 13. Volgens de geruchten wordt de Find N2 uitgebracht in het wit, zwart en groen. Of en wanneer je hem in Nederland kunt kopen is nog niet bekend.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Fold N2 Flip: klaptelefoon met grote schermen

Naast de Fold N2 brengt Oppo ook een geheel nieuw toestel uit: de Fold N2 Flip. Deze klaptelefoon moet opboksen tegen onder meer de Motorola Razr 2022 en de Samsung Galaxy Z Flip 4, maar heeft juist iets grotere schermen. Aan de binnenkant gaat het om een 6,8 inch-oled-display met wederom een verversinggsnelheid van 120Hz. Aan de buitenkant zou een 3,26 inch-scherm te vinden zijn. Dat is een stuk groter dan het 2,1 inch-schermpje van de Flip 4. Dit display zou ook meer functies hebben, maar welke dat precies zijn is nog niet bekend.

De Fold N2 Flip draait verder op een MediaTek Dimensity 9000+ chip. Ook dat is een erg snelle processor, die natuurlijk ondersteuning biedt voor 5G. Foto’s schiet je met de 50 megapixel-hoofdcamera, een 8 megapixel-groothoeklens en de 32 megapixel-selfiecamera.

Opvallend is dat de Fold N2 Flip een veel grotere accu heeft dan de Fold 4 van Samsung: 4300 mAh versus 3700 mAh. Dat betekent hopelijk dat de batterijduur ook een stuk beter is. Opladen gaat met 44 Watt. De Samsung blijft weer steken op 25 Watt. Je kiest uit de kleuren zwart, wit en paars.

2023 wordt het jaar van de foldables

Oppo is niet de enige fabrikant die binnenkort met vouwbare smartphones komt. We weten vrijwel zeker dat Google in 2023 eindelijk de Pixel Fold zal lanceren, wat een directe concurrent is van de Oppo Find N2. Ook OnePlus zou aan een dergelijk toestel werken. Aangezien Oppo en OnePlus onder hetzelfde moederbedrijf vallen, gaat het wellicht om een iets aangepaste versie van de Find N2.

Wil je alles lezen over vouwbare smartphones? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter.

Lees het laatste nieuws over Oppo: