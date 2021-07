‘Oppo Watch 2 komt in meerdere kleuren op de markt’

Later deze week wordt het nieuwe slimme horloge van Oppo gepresenteerd. Nu zijn er verschillende Oppo Watch 2-afbeeldingen gelekt, waarop het apparaat te zien is met meerdere kleuren bandjes en enkele herkenbare functies.

Oppo Watch 2-afbeeldingen dankzij bekende lekker

Op het Twitter-account van Evan Blass zijn afbeeldingen verschenen van de komende Oppo Watch 2. Dit horloge wordt dinsdag 27 juli officieel gepresenteerd. Dankzij die plaatjes is duidelijk dat het apparaatje komt met meerdere kleuren bandjes. Zo zien we een blauwe, rode en zwarte variant. Zijn voorganger, de Oppo Watch, was alleen te verkrijgen met zwarte band. Of je deze zelf kunt vervangen is nog wel de vraag, want bij de eerste Watch is dat niet het geval.

Qua design maakt Oppo geen al te gekke sprongen, want het horloge lijkt veel op zijn voorganger. Zo zien we een rechthoekig scherm met twee fysieke knoppen aan de rechterzijde. Daarmee kun je vast en zeker weer alle apps openen en keuzes maken in de menu’s. Aan de onderste knop kun je een applicatie vastpinnen, zodat ‘ie snel opent als je erop drukt.

Specificaties Oppo Watch 2

Op de afbeeldingen zien we dat je ook met het horloge kunt navigeren en bellen. Dat lijkt erop te wijzen dat de Watch 2 komt met een ingebouwde gps-sensor en ondersteuning voor e-sim. Eerder verschenen nog meer specificaties van de Oppo Watch 2.

Zo is het kloppende hart van het horloge de Snapdragon Wear 4100-processor, maar ook een tweede co-processor is aanwezig. Die zou gebruikt worden voor simpele taken die niet zoveel kracht en energie vereisen. De Watch 2 komt in twee maten op de markt (42 en 46 millimeter) en de wearable krijgt een oled-scherm. Daarnaast zou het bedrijf kiezen voor intern opslaggeheugen van 16GB in plaats van 8GB zoals bij het huidige model.

Draait op Wear OS, Wear OS 3 is nog de vraag

Zoals de eerste smartwatch van het bedrijf draait ‘ie ook weer op Wear OS van Google. Dat is een besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld voor horloges en kleine schermen.

Of het horloge in de toekomst ook een update krijgt naar het nieuwe Wear OS 3 is nog de vraag. Google heeft afgelopen week laten weten welke huidige modellen die update krijgen, maar dat zijn er slechts een handvol en de Watch 2 werd daarbij niet genoemd. Dat is natuurlijk ook wel weer logisch, aangezien het horloge nog niet officieel is gepresenteerd.

