Oppo Watch 2 officieel: dit is de nieuwe smartwatch

De Oppo Watch 2 is officieel gepresenteerd. Naar verwachting verschijnt de smartwatch straks ook in Nederland. Het slimme horloge heeft onder andere een krachtigere processor en meer features om je gezondheid te monitoren.

Oppo Watch 2 officieel

Na weken van geruchten heeft Oppo de Watch 2 daadwerkelijk aangekondigd via een online evenement. De Watch 2 is de directe opvolger van de originele Oppo Watch die vorig jaar uitkwam. In eerste instantie alleen in China, later ook in Nederland. De Watch 2 verschijnt ook als eerste in China. Naar verwachting maakt Oppo later bekend in welke landen de smartwatch nog meer uitkomt.

De Oppo Watch 2 komt uit met formaten van 42 en 46 millimeter. Het 42 millimeter-model is te koop als bluetooth-versie en als uitvoering met bluetooth en e-sim. De 46 millimeter-variant ondersteunt standaard bluetooth en e-sim. Dankzij de e-sim-feature kan de Watch 2 internetten, bellen en sms’en via een eigen, ingebouwde simkaart. Je hoeft het horloge dus niet te verbinden met je smartphone.

In China kost de Oppo Watch 2 (42 mm) met bluetooth omgerekend 170 euro. Voor het meest complete model, de 46 mm-versie met e-sim, vraagt Oppo omgerekend 260 euro. Het is aannemelijk dat als de smartwatch in Nederland verschijnt, de prijs hoger zal liggen. Zo kost de originele Oppo Watch (46 mm) in Nederland 350 euro, honderd euro meer dan in China.

Supersnel opladen

De Oppo Watch 2 heeft grotendeels hetzelfde ontwerp als zijn voorganger, met een gebogen amoled-scherm en twee knoppen op de rechterzijkant. De smartwatch is wel in nieuwe kleuren te koop en beschikbaar met andere kleuren bandjes.

Het horloge draait bovendien op een Wear 4100-processor van Qualcomm. Die is sneller en energiezuiniger dan de Wear 3100-chip uit de originele Oppo Watch. Oppo belooft dat de accu van de Watch 2 tot vier dagen meegaat bij normaal gebruik. In de energiezuinige modus – die de mogelijkheden van de smartwatch beperkt – zou dat zestien dagen zijn.

Opladen doet de Watch 2 via een draadloze oplader, die zelf via een usb-kabel verbonden is met de adapter. Oppo noemt de oplaadtechniek VOOC 2.0 en claimt dat de accu in tien minuten voldoende oplaadt voor een lange dag gebruik. De smartwatch is waterdicht, heeft gps, een hartslagmeter, bloedzuurstofmeter en honderd sportmodi. Dat zijn er veel meer dan zijn voorganger.

Wear OS 2 of 3

In China draait de Oppo Watch 2 op een aangepaste versie van Android 8.1 met de ColorOS-schil van Oppo. Als de Watch 2 in andere landen wordt uitgebracht, draait hij vermoedelijk op Googles Wear OS. Dat geldt voor de originele Watch.

Het lijkt erop dat Oppo nog gebruik moet maken van Wear OS 2.0. Versie 3.0 komt dit najaar uit op onder meer smartwatches van Samsung en Fitbit, maar Google stelt dat andere merken de software pas ‘medio 2022’ kunnen gebruiken.

