‘Oppo Watch 2 krijgt flinke upgrade: eerste specificaties gelekt’

De Oppo Watch verscheen in maart 2020, maar zijn opvolger staat in de steigers. Van de Oppo Watch 2 zijn nu verschillende specificaties gepubliceerd. Wanneer de aankomende wearable wordt gepresenteerd, is echter nog de vraag.

Gerucht: Oppo Watch 2-specificaties verschenen

Via de betrouwbare website XDA Developers zijn er details over een onbekende Oppo-wearable verschenen. Het gaat om de vermeende Oppo Watch 2, die in twee formaten op de markt komt. Zo worden varianten verwacht van 46 en 42 millimeter. De huidige Oppo Watch is verkrijgbaar met horlogekasten van 46 en 41 millimeter.

Die grootste versie kan overweg met wifi en een mobiele internetverbinding, terwijl de kleine alleen wifi heeft. Of dat ook het geval is bij de aankomende Watch 2 is nog de vraag. Wel zijn er verschillende andere specificaties gelekt, waaronder de processor. De fabrikant kiest voor alle modellen voor de relatief nieuwe Snapdragon 4100-chip.

Die processor is speciaal ontwikkeld voor wearables en een stuk krachtiger dan zijn voorganger, maar levert ook betere batterijprestaties. Daarbij wordt het opslaggeheugen verdubbeld van 8GB naar 16GB, aldus de bron. Dat wordt niet alleen gebruikt voor het besturingssysteem, apps of bijvoorbeeld digitale wijzerplaten. Je kunt er ook muziek op opslaan, dat je kunt luisteren via een draadloze verbinding.

Voorzien van Wear OS

Oppo kiest weer voor een rechthoekig scherm, net zoals de huidige modellen. Tot slot weten we al dat het nieuwe horloge draait op Wear OS, het aangepaste besturingssysteem voor wearables van Google.

Tijdens de ontwikkelaarsconferentie Google I/O werd overigens een grote update voor Wear OS aangekondigd. Of de Oppo Watch 2 ook gaat werken met die nieuwe versie is voor nu nog even de vraag. Wanneer de Oppo Watch 2 verschijnt is ook nog afwachten, de fabrikant heeft hiervoor nog geen datum genoemd.

