‘Oppo werkt aan vouwbare clamshell-smartphone met laag prijskaartje’

Steeds meer fabrikanten wagen zich aan vouwbare smartphones. Oppo werkt aan een ‘clamshell’-telefoon die zich focust op een goede prijs-kwailiteitverhouding.

Clamshell-vouwtelefoon van Oppo komt eraan

Samsung is nog altijd marktleider op het gebied van vouwbare smartphones. De Galaxy Z Flip 3 krijgt er binnenkort echter een concurrent bij. Oppo werkt namelijk aan een soortgelijke clamshell-vouwtelefoon. Dat betekent dat het apparaat in uitgevouwen staat op een reguliere smartphone lijkt. Vouw je het toestel op? Dan verandert het in een compact vierkantje, dat in iedere broekzak of handtas past.

Oppo wil zich onderscheiden door de smartphone voornamelijk een sterke prijs-kwailiteitverhouding mee te geven, aldus 91Mobiles. Vouwtelefoons staan bekend om hun hoge prijzen. De Galaxy Z Flip kost zo’n 1000 euro. Deze prijs komt vooral door het vouwbare scherm, aangezien de overige specificaties en features alles behalve baanbrekend zijn. Oppo’s nieuwe vouwtelefoon gaat fors minder kosten, als we de geruchten mogen geloven. Het exacte prijskaartje is echter niet bekend.

De Samsung Galaxy Z Flip 3.

Oppo lijkt het toestel ergens in het derde kwartaal aan te willen kondigen. Verder weten we helaas nog maar weinig over de nog onaangekondigde smartphone. Oppo verkoopt momenteel één andere vouwtelefoon: de Oppo Find N. Dit apparaat is officieel alleen in China verkrijgbaar. Dit is straks wellicht ook voor de nieuwe clamshell het geval.

Waarom een vouwtelefoon?

Je ziet steeds meer mensen met een vouwtelefoon rondlopen, maar wat zijn nu eigenlijk de voordelen van zo’n James Bond-achtig toestel? Om te beginnen gooi je natuurlijk hoge ogen met een vouwtelefoon. De technologie is nieuw en geavanceerd. Menig tech-liefhebber smult ervan.

Het grootste praktische voordeel van een opvouwbare telefoon is het scherm, dat als het ware ‘van grootte verandert’. Hierdoor wordt een uit de kluiten gewassen smartphone ineens handzaam. Ook hebben veel vouwbare toestellen – waaronder de Galaxy Z Flip 3 en Huawei P50 Pocket – een extern schermpje. Hierop zijn onder andere notificaties zichtbaar. Erg handig!

Huawei P50 Pocket

Helaas kleven er ook nog wat nadelen aan vouwbare smartphones. Zo valt de duurzaamheid vaak tegen en zijn de prijzen torenhoog. Wij worden op de redactie van Android Planet dan ook enthousiast van een Oppo-clamshell die zich focust op een betaalbaar prijskaartje.

