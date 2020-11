Op Oppo Inno Day, een dag waarop de fabrikant allerlei concepten laat zien, is de Oppo X 2021 getoond. Deze smartphone heeft een uitrolbaar scherm, waardoor de grootte van het display is aan te passen.

Lees verder na de advertentie.

Oppo X 2021 concept: flexibel oprolbaar display

Fabrikant Oppo heeft een kleine blik in de toekomst gegeven op Inno Day. Daar werd onder andere de Oppo X 2021 voor het eerst getoond aan het grote publiek. Dankzij een speciaal mechanisme is het mogelijk om het scherm deels uit te rollen, waardoor de breedte ervan varieert.

Als het display volledig is opgerold, is het 70 millimeter breed en heeft het een verhouding van 20 bij 9. Dat zorgt ervoor dat het bruikbare scherm 6,7 inch groot is. Kies je ervoor om het scherm uit te rollen, dan is het 101 millimeter breed en wordt de verhouding 16 staat tot 9.

Zodoende kun je op een groter scherm van 7,4 inch content bekijken, apps gebruiken of een game spelen. Wil je bijvoorbeeld een film bekijken met een bepaald formaat, dan pas je het scherm daar gewoon op aan. Het lijkt alleen mogelijk om het toestel in deze twee standen te gebruiken.

Het flexibele oled-scherm heeft een beschermingslaagje van slechts 0,1 millimeter. Dit laagje moet zo dun mogelijk zijn om het scherm op te kunnen rollen. Om te zorgen dat het uitgeschoven scherm gewoon recht blijft, zijn eronder speciale panelen aangebracht.

Beschikbaarheid Oppo X 2021

Oppo is niet de enige fabrikant die aan een smartphone werkt met oprolbaar scherm. Zo toonde TCL eerder dit jaar al een soortgelijk prototype. Of we de Oppo X 2021 of een type wat daarop lijkt ooit op de markt gaan zien, is nog de vraag.

Wat ons betreft mag dat zeker gebeuren om zo de strijd aan te gaan met bijvoorbeeld de Huawei Mate Xs of Samsung Galaxy Z Fold 2. Dat zijn beide toestellen met een andere vormfactor en een vouwbaar scherm. Onlangs namen we de Samsung-telefoon nog onder handen en onze bevindingen lees je in de Samsung Galaxy Z Fold 2 review.

Zie jij wat in een smartphone met oprolbaar scherm? Laat het weten in de reacties hieronder!

Lees meer over Oppo op Android Planet