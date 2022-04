‘Oppo werkt aan nóg betere Find X5-smartphone: de Find X5 Pro Plus’

Oppo is nog lang niet klaar met de Find X5-serie. De fabrikant werkt namelijk aan de Find X5 Pro Plus, een high-end toestel voor de meest veeleisende gebruikers.

‘Oppo Find X5 Pro Plus met periscoopcamera op komst’

Volgens een post op het Chinese Weibo werkt Oppo aan de Find X5 Pro Plus. Zoals de naam al doet vermoeden, wordt dit toestel weer een stukje krachtiger dan de reguliere Find X5 Pro. Zo krijgt het toestel een groter 6,78 inch-amoled-scherm met gebogen schermranden en variabele ververssnelheid van 120Hz. De Snapdragon 8 Gen 1-chip is opnieuw van de partij, met maximaal 16GB werkgeheugen en 512GB aan opslagruimte.

De Oppo Find X5 Pro Plus krijgt volgens het gerucht een drietal indrukwekkende camera’s op de achterkant. Dit zijn een 50 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, 50 megapixel-groothoeklens en 64 megapixel-periscoopcamera met een optische zoom van 5x. Deze periscoopcamera zagen we nog niet op de bestaande Oppo Find X5 Pro, die een 13 megapixel-telelens met 2x zoom aan boord heeft.

Oppo Find X5 Pro

Oppo kondigde onlangs de reguliere Oppo Find X5 en Oppo Find X5 Pro aan. Beide toestellen hebben een groot scherm, strak ontwerp en krachtige specificaties. In thuisland China kreeg de Pro-variant ook nog een speciale Dimensity Edition, met een MediaTek Dimensity 9000-chip onder de motorkap. Deze chip is nog sneller dan de Snapdragon 8 Gen 1, die in de meeste andere high-end smartphones te vinden is. Ook is er nog de Oppo Find X5 Lite, maar die lijkt in weinig opzichten op zijn duurdere broers.

Komt het toestel naar Nederland?

De Find X5 Lite, Find X5 en Find X5 Pro-smartphones zijn ook in Nederland te koop, voor respectievelijk 499 euro, 999 euro en 1299 euro. De toestellen zijn dus verre van goedkoop. De kans is groot dat we de Oppo Find X5 Pro Plus niet in Nederland gaan zien. We verwachten dat Oppo het toestel zal richten op de Chinese markt, net als de Dimensity Edition.

Ben je benieuwd naar onze mening over de Find X5 Pro? Op onze website vind je onze uitgebreide Oppo Find X5 Pro review.

Oppo-smartphones worden steeds populairder in Nederland. Ben jij geïnteresseerd in de FInd X5 Pro Plus, of heb je misschien al een ander toestel van de fabrikant in huis? Laat het ons vooral even weten in de reacties onder dit artikel.