Sensoren in je shirt en sok: vijf opvallende gezondheid-wearables

Wearables zijn er in allerlei soorten en maten, maar de bekendste en meestgebruikte zijn de smartwatch en fitnesstracker. Toch zijn er fabrikanten die het roer omgooien en slimme sensoren verwerken in andere draagbare apparatuur. Check hier vijf opvallende gezondheid-wearables.

Wearables met nadruk op gezondheid

Een wearable kan allerlei verschillende functies hebben. Denk bijvoorbeeld aan een smartwatch die notificaties van je smartphone op je pols toont of een slimme ring waarmee je contactloos betaalt. In dit artikel behandelen we vijf opvallende wearables die het nét even anders aanpakken.

1. Welt Smart Belt

Welt verwerkt gezondheidssensoren in een modern kledingstuk met de Smart Belt. De leren riem ziet er op het eerste oog normaal uit, maar is uitgerust met een slimme magnetische gesp. Deze meet onder meer je taillemaat gedurende de periode dat je de riem draagt. Zo meet je constant de omtrek, zodat je weet wanneer je aankomt of afvalt.

Ook houdt de riem in de gaten hoe actief je bent. Ben je te lang inactief, dan krijg je hier melding van. Daarnaast is er een stappenteller verwerkt in de riem. Via de app krijg je inzicht in de metingen.

De Welt Smart Belt kreeg in 2020 een ‘Innovation Award’ op de Consumer Electronics Show. Met een adviesprijs van zo’n 160 euro is het geen goedkope riem, maar onderhand is ‘ie al voor de helft te verkrijgen.

2. Sensoria Fitness Sokken

Ben jij een toegewijde hardloper? Check dan eens de Fitness Socks van Sensoria. Deze fabrikant levert een zogeheten ‘Core’. Daarin zijn sensoren verwerkt die je snelheid, stappen en manier van lopen analyseren. Je sluit deze Core aan op je slimme sok van Sensoria, die helpt met het verbeteren van de analyse.

Door de slimme sokken met verschillende schoenen te dragen, creëer je als het ware een digitale schoenenkast. Zo kom je erachter op welke schoenen je het snelst loopt, de beste houding hebt en meer. Lijkt het je wat? Dan zul je flink moeten betalen, want een Sensoria Core en één setje sokken kost 200 dollar. Een los setje sokken haal je voor 50 dollar in huis.

3. Eigen Fitness Nodes

Sta jij vaak in sportschool? Dan belooft deze fabrikant je te helpen met inzicht in je training. Met de Fitness Nodes van Eigen meet je namelijk precies je krachtoefeningen. Door meerdere Nodes om je lichaam te knopen, berekenen ze precies hoe zwaar, diep, vaak en consistent jij je krachtoefeningen doet.

Dat is onder meer handig om erachter te komen of je het gewicht kan opkrikken. Zo weet je zeker dat je je spieren blijft uitdagen, maar verminder je de kans op blessures. De Eigen Fitness Nodes staan momenteel op Kickstarter, waar het goedkoopste pakket met drie nodes je 279 dollar kost.

4. Nowatch

De Nowatch komt je misschien bekend voor. Een tijdje terug hebben we de wearables namelijk op Android Planet getest. Wil je weten hoe de opvallende fitnesstracker ons beviel? Bekijk dan de review. Hieronder vertellen we kort over de slimme armband.

Met een Nowatch om je pols geef je stijlvol om je mentale gezondheid. Hij doet niet aan een scherm dat meldingen geeft over activiteiten, hartslag en gezondheid, maar heeft wel sensoren aan boord om jouw stressniveau te meten. Via de app laat je weten hoe je je op momenten voelt. Wanneer de Nowatch vindt dat je even een moment voor jezelf nodig hebt, geeft ‘ie een subtiele vibratie.

Deze minimalistische tracker met inzichten komt wel met een prijskaartje. Je betaalt namelijk ruim 360 euro voor een Nowatch. Via de bestelpagina stel je zelf de uitvoering samen.

5. Oxa Shirt

Veel smartwatches hebben een ademhalingsstand. Daarmee neem je een aantal minuten rust, adem je gecontroleerd en kom je (hopelijk) tot rust. Ook Oxa gelooft in de werking van zo’n rustmoment en komt daarom met het Oxa Shirt. Dit shirt bevat een sensor die verschillende analyses doet over je lichaam.

Door middel van deze analyses geeft Oxa je gepersonaliseerde oefeningen om je ademhaling te verbeteren. Daarmee hoopt de fabrikant je energieverdeling gedurende de dag te optimaliseren. Er is ook een Oxa-bh beschikbaar met dezelfde sensor aan boord.

Net als de andere opvallende wearables, is de Oxa niet goedkoop. Voor de sensor en een shirt betaal je namelijk 400 euro. Een extra shirt kost dan nog eens 169 euro.

Of je nu een van deze vijf wearables moet aanschaffen, laten we aan jou. Producten die afwijken van ‘normaal’ kosten helaas een stuk meer. Hopelijk hebben we je in ieder geval laten zien hoe de markt voor gezondheid-wearables zich creatief uitbreidt.

Wearables op Android Planet

