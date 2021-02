‘Opvolger Google Nest Hub houdt hetzelfde design’

De opvolger van de Google Nest Hub, de slimme speaker met ingebouwd scherm, houdt volgens geruchten hetzelfde design als zijn voorganger. Wel kun je met de nieuwe versie ook je slaap bijhouden.

‘Nieuwe Google Nest Hub krijgt geen nieuw design’

De opvolger van de Google Nest Hub lijkt qua design als twee druppels water op zijn voorganger. Dat meldt het doorgaans goed ingelichte 9to5Google. De slimme speaker houdt dus een rechthoekig scherm met relatief grote randen. Wel komt er een nieuwe kleur bij. Naast grijs, zwart en roze zou je de volgende Nest Hub ook in het lichtblauw kunnen kopen.

De belangrijkste feature van de nieuwe Nest Hub is een Soli-radar waarmee je je slaap bij kunt houden. Veel mensen gebruiken de speaker op hun nachtkastje, dus dat is een logische toevoeging. Diezelfde radar maakt het mogelijk om het apparaat met handbewegingen te bedienen, net als de Pixel 4. Je hoeft de Nest Hub dus niet aan te raken. Daarnaast verbetert Google de audiomogelijkheden. De originele versie had twee microfoons, de nieuwe zou er drie krijgen.

De analyse van je nachtrust wordt volgens 9to5Google toegevoegd aan Google Fit, een platform waarmee je je gezondheid in de gaten houdt. Je kunt daarmee nu al je stappen registreren en onder meer je hartslag en bloeddruk toevoegen.

Dit kun je met de Google Nest Hub

De Nest Hub is eigenlijk een kleine tablet met een grote speaker achterop. Je kunt hem gebruiken als luidspreker voor muziek, maar ook als luxe fotolijstje of keukenhulpje. Zo kun je er bijvoorbeeld recepten op lezen. Natuurlijk is het ook mogelijk om YouTube te kijken op het apparaat of simpelweg je favoriete websites te bezoeken.

