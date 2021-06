‘Opvolger Motorola Edge krijgt 108 megapixel-camera’

Motorola werkt volgens geruchten aan een opvolger van de Edge. Met die smartphone keerde het bedrijf vorig jaar terug in het hogere prijssegment. De nieuwe Motorola Edge zou onder meer een 108 megapixel-camera krijgen.

‘Motorola Edge krijgt opvolger’

Motorola brengt vooral budgettelefoons uit, zoals de Motorola Moto G9 Plus. Vorig jaar verraste de fabrikant met de Motorola Edge, een smartphone die wat hoger mikt. Dat beviel blijkbaar goed, want volgens de Duitse website TechnikNews komt Motorola binnenkort met een opvolger van de Edge.

Het toestel zou de codenaam ‘Berlin’ dragen en beschikken over de Snapdragon 778G. Dat is een processor voor duurdere midrange-smartphones. Het is de opvolger van de Snapdragon 765G, die we in de originele Motorola Edge aantroffen. We verwachten dan ook prima prestaties, al is de chip niet te vergelijken met de Snapdragon 888 in bijvoorbeeld de Xiaomi Mi 11i.

De originele Motorola Edge

De opvolger van de Motorola Edge zou verder een 108 megapixel-camera krijgen. Dat is een flinke upgrade ten opzichte van de eerste Edge, die het met 64 megapixel moest doen. Daarnaast beschikt het toestel waarschijnlijk over een 8 megapixel-groothoeklens en dieptesensor van 2 megapixel. De Europese versie van de telefoon zou ook een 8 megapixel-telelens hebben, waarmee je een stukje in kunt zoomen. Selfies schiet je in een resolutie van 32 megapixel.

Nóg twee nieuwe Motorola Edge-modellen

Naast de opvolger van de gewone Motorola Edge verwachten we nog twee andere nieuwe smartphones in deze serie. Een duurdere versie, die draait op de Snapdragon 870, en een goedkopere variant. We kunnen je helaas nog niet vertellen over welke processor die laatste telefoon beschikt.

Of deze modellen ook in Nederland verschijnen, is overigens de vraag. De high-end Motorola Edge Plus is hier officieel niet te koop, al kun je hem via sommige webwinkels toch in huis halen.

